Чаще всего листья желтеют из-за интенсивного полива, в котором орхидеи не нуждаются, пишет Deccoria. Эти растения накапливают воду в листьях и корнях, поэтому засуха для них лучше, чем избыток влаги. Из-за избыточной влаги листья становятся мягкими, желтыми или коричневыми.

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Почему еще желтеют листья орхидеи?

Слишком много солнечного света

Орхидеи не любят расти под прямыми солнечными лучами. Именно поэтому растения следует убирать с южных подоконников, поскольку утреннее солнце за несколько часов может обжечь листья.

Проблемы с корнями

Субстрат в горшке нужно менять раз в несколько лет, иначе кора начнет разлагаться и удерживать влагу, а значит – ограничивать поток воздуха к корням.

Неправильная подкормка

Избыток удобрений может привести к изменению цвета листьев. Если переусердствовать с удобрениями, листья пожелтеют. При дефиците листья орхидей становятся бледными.



Неправильное удобрение портит вид листьев / Фото Pexels

Естественное старение

Иногда может желтеть только нижний листок, поэтому здесь волноваться не стоит. Это лишь означает, что старая листва отмирает, и растение использует питательные вещества, хранящиеся в ней.

Срезать такой листок не нужно. Он самостоятельно высохнет и отделится от растения.

Как спасти орхидею с желтыми листьями?

Проверьте корни

У здорового растения корни должны быть крепкими, зеленого или серебристого оттенка. А вот больные корни распознать легко, поскольку они коричневые или скользкие.

Удалите поврежденные части и пересадите растение

Продезинфицированными секаторами следует удалить все гнилые корни. Также можно сразу после этого пересадить орхидею в свежую кору.

Уменьшите полив и обеспечьте освещение

После пересадки растение не стоит поливать несколько дней. Это делается для того, чтобы корни зажили. Через некоторое время горшок следует поставить в светлое место, но с непрямым освещением. Цветоводы рекомендуют выбирать подоконники, выходящие на восток или запад.

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Как поливать орхидеи?

Лучшим вариантом для орхидей является не традиционный полив водой сверху, а замачивание. Горшок нужно погрузить в воду на 15 минут, а затем слить воду и дать корням стечь.

На будущее всем владельцам орхидей следует обращать внимание на желтые листья. Если они еще и покрылись пятнами, а корни имеют странный запах, то это может быть грибковое или бактериальное заболевание.