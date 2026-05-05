Помідори почуть рости як на дріжджах: додайте в лунку лише одне копійчане добриво

Деякі садівники не радять викидати шкаралупу від яєць, оскільки її з користю можна використати в саду. Крім того, що вона є доповненням до компосту, а городники радять додавати шкаралупу для підживлення помідорів.

У яєчній шкаралупі містяться важливі поживні речовини, які позитивно впливають на ріст і стан рослин, пише Gardening Know How. Використання шкаралупи не лише покращує ріст томатів, але й захищає від шкідників.

У чому користь шкаралупи?

Томатам навесні важливі такі елементи як азот, фосфор та калій, а також додаткові речовини – кальцій, магній та залізо.

Кальцій – це головний компонент яєчної шкаралупи. Він необхідний для запобігання гниттю квіток – поширеній проблемі, яка псує плоди. Саме тому шкаралупу часто додають до домашніх підживлень чи використовують разом з готовими добривами.

Фахівці визначили кілька основних переваг яєчної шкаралупи:

Джерело кальцію . Подрібнена шкаралупа збагачує ґрунт і поступово віддає поживні речовини, які рослини засвоюють через коріння.

. Подрібнена шкаралупа збагачує ґрунт і поступово віддає поживні речовини, які рослини засвоюють через коріння. Захист від гнилі квіток . Достатня кількість кальцію допомагає уникнути цієї проблеми, яка призводить до псування плодів.

. Достатня кількість кальцію допомагає уникнути цієї проблеми, яка призводить до псування плодів. Покращення структури ґрунту . Шкаралупа розпушує землю, завдяки чому краще проходить вода і повітря.

. Шкаралупа розпушує землю, завдяки чому краще проходить вода і повітря. Вплив на кислотність. Якщо ґрунт занадто кислий, шкаралупа може знизити його кислотність.

Якщо ґрунт занадто кислий, шкаралупа може знизити його кислотність. Захист від слимаків. Гострі розсипані частинки шкаралупи на ділянці створюють бар’єр, який ускладнює шкідникам доступ до рослин.

Проте тут слід розуміти, що шкаралупа – це допоміжне підживлення. Вона не замінить повноцінне добриво, оскільки томати потребують комплексного живлення протягом усього сезону.



Як підготувати шкаралупу до використання?

Перед застосуванням шкаралупу потрібно промити і добре висушити. Це допоможе уникнути неприємного запаху і спростить подальшу обробку. Далі її варто подрібнити. Чим дрібнішими будуть частинки, тим легше поживні речовини потраплять у ґрунт.

Та для найкращого результату шкаралупу рекомендують перемолоти у блендері до порошкоподібного стану. Тоді це підживлення додають у лунки під час висадки розсади чи змішують з ґрунтом або компостом.

Якщо рослини вже ростуть, тоді порошок можна розсипати біля основи кущів, перемішати із землею та добре полити.

Дачники ще радять звернути увагу на те, що томати часто хворіють на фітофтороз, якого можна уникнути, пише Express. Все, що потрібно – це не допустити застою води навколо рослини.

Також важливо садити томати на сонячній ділянці, оскільки ті, що ростуть у тіні, частіше залишаються вологими, а це вже сприяє розвитку фітофторозу.

Поливати томати потрібно ближче до ґрунту, бо верхній полив може спричинити вологу на листя, а це призведе до розвитку спор.

Апельсинові шкіри є досить корисними в саду. Дачники їх використовують для:

створення компосту, оскільки у шкірках міститься азот, фосфор і калій, які добре підтримують розвиток кореневої системи;

відлякування мурах;

створення засобу проти попелиці.

Тепер апельсинова шкірка може стати корисним елементом у садівництві, і не лише покращити ґрунт, але й захистити рослини від шкідників.