Зробіть це з півоніями після цвітіння: завдання на 5 хвилин для пишного росту
Багато дачників припускаються помилки, коли вважають, що після завершення цвітіння півонії вже зовсім не потребують догляду. Насправді ж одне з найважливіших завдань для квітникарів припадає саме на липень.
Півонії – це неймовірні багаторічні квіти. Але для того, аби цвітіння наступного року було не менш пишним, ніж цьогоріч, зараз про рослини потрібно подбати, пише House beautiful.
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Що робити з півоніями після цвітіння?
Півонія – це справжня королева квітів у саду: вона ароматно цвіте, має неймовірний вигляд та може тішити садівників різноманітним забарвленням та формою. Суцвіття часто досягають аж 25 сантиметрів у діаметрі.
Втім, на жаль, цвітіння півоній не дуже довге – воно починається у травні та завершується вже наступного місяця. Але це не значить, що про кущі можна забути: саме зараз півонія потребує особливого догляду.
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Тож ось що варто зробити вже зараз.
- Продовжувати полив. Півонії все ще ростуть, навіть після того, як відцвіли, тож не забувайте про регулярний полив. Він має бути глибоким, але водночас квіти не мають стояти у воді – це може призвести до загнивання коріння.
Півоніям потрібний полив / Фото Pexels
- Підживлення та мульчування. Збалансоване добриво буде корисним для півоній і після цвітіння. А шар мульчі – це те, що потрібно, аби в літню спекотну погоду вода не випаровувалася надто швидко. Це дозволить рослині накопичувати енергію, і квітка віддячить вам особливо пишним цвітінням вже наступного року.
- Обрізка. Багато дачників думають, що обрізка листя корисна, але це не так. Обрізати листя не можна аж до початку осені – рослина використовує його для фотосинтезу та накопичення енергії.
- Видалення суцвіть. Саме це завдання є найважливішим. Якщо квіти, що відцвіли, не видалити зі стебла, рослина витрачатиме додаткові сили на утворення насіння, а в саду це не потрібно.