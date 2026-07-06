Для орхідей становить загрозу сухе повітря, перегріте підвіконня й неправильний полив, пише Wprost. Dom. У період спеки рослини часто починають скидати квіти, а листя стає млявим. У такому випадку орхідею слід підживити натуральними засобами.

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Як часник допомагає орхідеї?

Екстракт часнику – один з найпопулярніших домашніх засобів для орхідеї. У його складі містяться інгредієнти, які допомагають рослині відновитися після ослаблення.

Для приготування часникової добавки слід розчавити головку часнику й залити 1,5 літрами води, а тоді відкласти на 24 години, процідивши рідину. Перед використанням слід все розбавити водою у співвідношенні 1:1.

Цим розчином орхідею можна поливати раз на тиждень або ж занурювати коріння у настій на 30 хвилин.



Часник може позитивно вплинути на відновлення орхідеї / Фото Pexels

У чому користь бананових шкірок?

Бананові шкірки допомагають у тому випадку, коли рослина вже перестала цвісти. У шкірках міститься магній, фосфор та калій, які добре впливають на розвиток коренів та сприяють утворенню квіткових бруньок.

Для приготування добрива слід нарізати бананову шкірку на дрібні шматочки й залити 1,5 літрами теплої води, залишивши на 24 години для настоювання.

Розчин підходить для поливу орхідеї приблизно 2 – 3 рази на тиждень. Частіше використовувати не варто, щоб не створити надмірне накопичення органіки у субстраті.

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Як яєчна шкаралупа підтримує коріння?

Дефіцит кальцію може вплинути на здоров’я кореневої системи орхідеї. Саме тому чимало людей використовують це натуральне добриво.

Потрібно помити й висушити шкаралупу 5 яєць й подрібнити до стану порошку, а тоді висипати 3 чайні ложки на поверхню субстрата. Це підживлення потрібно використовувати кожні кілька тижнів, чергуючи з іншими речовинами, оскільки шкаралупа досить повільна у вивільненні кальцію.

Щоб ці підживлення принесли максимум користі, варто влітку переставити горщик з орхідеєю у безпечне місце, без значної кількості сонячного проміння. Також у спеку не варто забувати про належний полив.