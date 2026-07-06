Для орхидей опасны сухой воздух, перегретое подоконник и неправильный полив, пишет Wprost. Dom. В период жары растения часто начинают сбрасывать цветы, а листья становятся вялыми. В таком случае орхидею следует подкормить натуральными средствами.

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Как чеснок помогает орхидее?

Экстракт чеснока – одно из самых популярных домашних средств для орхидеи. В его составе содержатся ингредиенты, которые помогают растению восстановиться после ослабления.

Для приготовления чесночной добавки следует раздавить головку чеснока и залить 1,5 литрами воды, а затем отставить на 24 часа, после чего процедить жидкость. Перед использованием следует разбавить раствор водой в соотношении 1:1.

Этим раствором орхидею можно поливать раз в неделю или же погружать корни в настой на 30 минут.



Чеснок может положительно повлиять на восстановление орхидеи / Фото Pexels

В чем польза банановых корок?

Банановые кожуры помогают в том случае, когда растение уже перестало цвести. В кожурах содержатся магний, фосфор и калий, которые благотворно влияют на развитие корней и способствуют образованию цветочных почек.

Для приготовления удобрения следует нарезать банановую кожуру на мелкие кусочки и залить 1,5 литрами теплой воды, оставив на 24 часа для настаивания.

Раствор подходит для полива орхидеи примерно 2–3 раза в неделю. Чаще использовать не стоит, чтобы не допустить чрезмерного накопления органических веществ в субстрате.

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Как яичная скорлупа поддерживает корни?

Дефицит кальция может повлиять на здоровье корневой системы орхидеи. Именно поэтому многие люди используют это натуральное удобрение.

Нужно вымыть и высушить скорлупу 5 яиц, измельчить до состояния порошка, а затем высыпать 3 чайные ложки на поверхность субстрата. Эту подкормку следует применять каждые несколько недель, чередуя с другими веществами, поскольку скорлупа довольно медленно высвобождает кальций.

Чтобы эти подкормки принесли максимальную пользу, летом стоит переставить горшок с орхидеей в безопасное место, где не будет сильного солнечного света. Также в жару не стоит забывать о правильном поливе.