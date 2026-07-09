Пионы – это потрясающие многолетние цветы. Но чтобы в следующем году цветение было не менее пышным, чем в этом, сейчас нужно позаботиться о растениях, пишет House Beautiful.

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Что делать с пионами после цветения?

Пион – настоящая королева цветов в саду: он ароматно цветет, выглядит потрясающе и радует садоводов разнообразием окраски и формы. Соцветия часто достигают целых 25 сантиметров в диаметре.

Впрочем, к сожалению, цветение пионов не очень продолжительное – оно начинается в мае и заканчивается уже в следующем месяце. Но это не значит, что о кустах можно забыть: именно сейчас пион нуждается в особом уходе.

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Итак, вот что стоит сделать уже сейчас.

Продолжать полив. Пионы все еще растут, даже после того, как отцвели, поэтому не забывайте о регулярном поливе. Он должен быть глубоким, но при этом цветы не должны стоять в воде – это может привести к загниванию корней.



Пионам нужен полив / Фото Pexels