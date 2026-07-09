Півонії – це неймовірні багаторічні квіти. Але для того, аби цвітіння наступного року було не менш пишним, ніж цьогоріч, зараз про рослини потрібно подбати, пише House beautiful.

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Що робити з півоніями після цвітіння?

Півонія – це справжня королева квітів у саду: вона ароматно цвіте, має неймовірний вигляд та може тішити садівників різноманітним забарвленням та формою. Суцвіття часто досягають аж 25 сантиметрів у діаметрі.

Втім, на жаль, цвітіння півоній не дуже довге – воно починається у травні та завершується вже наступного місяця. Але це не значить, що про кущі можна забути: саме зараз півонія потребує особливого догляду.

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Тож ось що варто зробити вже зараз.

Продовжувати полив. Півонії все ще ростуть, навіть після того, як відцвіли, тож не забувайте про регулярний полив. Він має бути глибоким, але водночас квіти не мають стояти у воді – це може призвести до загнивання коріння.



Півоніям потрібний полив / Фото Pexels