Троянди пишно цвістимуть усе літо: як захистити їх від спеки
Літо для троянд не завжди легко проходить, особливо якщо настає період спеки. У цей час рослини швидко втрачають вологість, листя стає менш пружним, а пелюстки страждають від палючого сонця.
Високі температури прискорюють висихання ґрунту, тому кущі можуть відчувати додатковий стрес, пише Country Living.
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Та навіть в найтепліші дні троянди можна зберегти квітучими. Потрібно лише скористатися кількома простими прийомами.
Як доглядати за трояндами влітку?
- Створити захист від сонця
Встановлення парасольки над рослинами на кілька годин в обідню пору може допомогти зменшити стрес троянд, не впливаючи на їхнє цвітіння.
Нерідко від спеки потерпають сорти з темними відтінками – бордові, яскраво-рожеві чи темно-червоні квіти, тому саме на них важливо звернути увагу.
Темні сорти потребують захисту від сонця / Фото Pexels
- Полив рано-вранці
Ранкові години є найкращими для поливу. У цей час квіти встигають отримати достатньо вологості ще до настання денної спеки. В обід поливати троянди не можна, бо на сонці листя може буквально вигоріти.
Небажаним є й вечірній полив, бо якщо вода залишиться на листі й поверхні ґрунту, то створить ідеальні умови для розвитку грибкових захворювань. Полив повинен бути рясним і повільним, щоб вода мала змогу глибше проникнути.
Таким чином добре стимулюватиметься розвиток коренів у нижніх шарах ґрунту, де зберігається найбільше прохолоди й вологи.
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- Мульчування рослини
Пережити трояндам спеку допоможе мульча, яка сповільнює випаровування води й захищає кореневу систему від перегрівання.
Мульчувати кущі троянд можна органічними матеріалами – компостом чи деревною тріскою. З часом вони почнуть розкладатися, покращуючи якість ґрунту й насичуючи його поживними речовинами.
Важливо лише під час укладання мульчі не притискати її впритул до стебла, залишивши невеликий вільний простір.
- Переміщення троянд у горщиках
Рослини у контейнерах втрачають вологу набагато швидше, ніж ті, що ростуть у відкритому ґрунті. Під час спекотних днів троянди краще переставити в місце, де в найгарячіший час доби вони перебуватимуть в затінку.
Матеріал горщика теж має значення. Світлі контейнери менше нагріваються, бо відбивають сонячні промені, а керамічні – довше зберігають прохолоду.
Якщо троянда росте в темному горщику, його можна захистити від перегріву, обгорнувши світлою тканиною, чи помістивши в більший світлий контейнер.
Ці кілька простих кроків допоможуть трояндам легше переносити спекотну погоду й зберегти гарний вигляд в розпал літа.