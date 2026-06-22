Часто дачники вдаються до сильних хімікатів прости попелиці, однак вони шкідливі й для троянд, тому від них варто відмовитися, пише Wprost Dom.

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Що допомагає позбутися попелиці?

Олія німу має значну перевагу над усіма іншими засобами. Вона зменшує популяцію шкідників, не діючи як отрута на них. Активним інгредієнтом олії є азадирахтин, який не вбиває комах одразу.

Після обприскування попелиця втрачає апетит, перестає харчуватися соком рослин, а тоді й взагалі втрачає можливість розмножуватися. У результаті популяція значно скорочується.



Олія німу вберігає рослини від попелиці / Фото Pexels

Олію німу в саду використовувати можна не лише проти попелиці, але й інших шкідників:

павутинних кліщів;

білокрилок;

трипсів;

личинок деяких ґрунтових шкідників.

Як приготувати корисний спрей?

В 1 літрі теплої, кип’яченої води слід розвести від 20 до 40 крапель олії німу, додавши кілька крапель мила. Воно допоможе воді й олії з’єднатися, бо без неї продукт одразу розшарується. Використовувати розчин потрібно одразу після приготування.

Обприскування потрібно проводити ввечері чи рано вранці. Якщо ж краплі залишаться на листках під час інтенсивного сонця, то можуть збільшити ризик пошкодження тканин.

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Обробку потрібно проводити верхнього й нижнього листя, бо саме знизу ховається попелиця. Якщо після засобу шкідники все ж таки залишаться, навіть у меншій кількості, то обробку варто провести ще раз за тиждень.

Олія німу не здатна знищити повністю усю колонію попелиці за кілька годин, але якщо її використовувати, то можна забути про агресивні хімікати, які погано впливають на рослини.