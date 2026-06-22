Часто дачники прибегают к сильным химикатам ради борьбы с тлей, однако они вредны и для роз, поэтому от них стоит отказаться, пишет Wprost Dom.

Читайте также Поставьте это рядом с муравейником: к утру их уже не будет

Что помогает избавиться от тли?

Масло нима имеет значительное преимущество перед всеми другими средствами. Оно уменьшает популяцию вредителей, не действуя на них как яд. Активным ингредиентом масла является азадирахтин, который не убивает насекомых сразу.

После опрыскивания тля теряет аппетит, перестает питаться соком растений, а затем и вовсе теряет способность размножаться. В результате популяция значительно сокращается.



Масло нима защищает растения от тли / Фото Pexels

Масло нима в саду можно использовать не только против тли, но и других вредителей:

паутинных клещей;

белокрылок;

трипсов;

личинок некоторых почвенных вредителей.

Как приготовить полезный спрей?

В 1 литре теплой кипяченой воды следует развести от 20 до 40 капель масла нима, добавив несколько капель мыла. Оно поможет воде и маслу соединиться, так как без него средство сразу расслоится. Использовать раствор нужно сразу после приготовления.

Опрыскивание следует проводить вечером или рано утром. Если же капли останутся на листьях при интенсивном солнечном свете, это может увеличить риск повреждения тканей.

Якщо часто замовляти недорогі товари, доставка може суттєво збільшувати загальну вартість покупки. На Prom це вирішується підпискою Smart – за 50 гривень на місяць вона робить доставку безкоштовною для необмеженої кількості замовлень.

Обработку нужно проводить верхних и нижних листьев, так как именно внизу прячется тля. Если после применения средства вредители всё же останутся, даже в меньшем количестве, то обработку стоит провести ещё раз через неделю.

Масло ниму не способно полностью уничтожить всю колонию тли за несколько часов, но если его использовать, то можно забыть об агрессивных химикатах, которые плохо влияют на растения.