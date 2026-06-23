Високі температури прискорюють висихання ґрунту, тому кущі можуть відчувати додатковий стрес, пише Country Living.

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Та навіть в найтепліші дні троянди можна зберегти квітучими. Потрібно лише скористатися кількома простими прийомами.

Як доглядати за трояндами влітку?

Створити захист від сонця

Встановлення парасольки над рослинами на кілька годин в обідню пору може допомогти зменшити стрес троянд, не впливаючи на їхнє цвітіння.

Нерідко від спеки потерпають сорти з темними відтінками – бордові, яскраво-рожеві чи темно-червоні квіти, тому саме на них важливо звернути увагу.



Темні сорти потребують захисту від сонця / Фото Pexels

Полив рано-вранці

Ранкові години є найкращими для поливу. У цей час квіти встигають отримати достатньо вологості ще до настання денної спеки. В обід поливати троянди не можна, бо на сонці листя може буквально вигоріти.

Небажаним є й вечірній полив, бо якщо вода залишиться на листі й поверхні ґрунту, то створить ідеальні умови для розвитку грибкових захворювань. Полив повинен бути рясним і повільним, щоб вода мала змогу глибше проникнути.

Таким чином добре стимулюватиметься розвиток коренів у нижніх шарах ґрунту, де зберігається найбільше прохолоди й вологи.

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Мульчування рослини

Пережити трояндам спеку допоможе мульча, яка сповільнює випаровування води й захищає кореневу систему від перегрівання.

Мульчувати кущі троянд можна органічними матеріалами – компостом чи деревною тріскою. З часом вони почнуть розкладатися, покращуючи якість ґрунту й насичуючи його поживними речовинами.

Важливо лише під час укладання мульчі не притискати її впритул до стебла, залишивши невеликий вільний простір.

Переміщення троянд у горщиках

Рослини у контейнерах втрачають вологу набагато швидше, ніж ті, що ростуть у відкритому ґрунті. Під час спекотних днів троянди краще переставити в місце, де в найгарячіший час доби вони перебуватимуть в затінку.

Матеріал горщика теж має значення. Світлі контейнери менше нагріваються, бо відбивають сонячні промені, а керамічні – довше зберігають прохолоду.

Якщо троянда росте в темному горщику, його можна захистити від перегріву, обгорнувши світлою тканиною, чи помістивши в більший світлий контейнер.

Ці кілька простих кроків допоможуть трояндам легше переносити спекотну погоду й зберегти гарний вигляд в розпал літа.