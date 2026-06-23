Высокие температуры ускоряют высыхание почвы, поэтому кусты могут испытывать дополнительный стресс, пишет Country Living.
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Но даже в самые жаркие дни розы можно сохранить цветущими. Нужно лишь воспользоваться несколькими простыми приёмами.
Как ухаживать за розами летом?
- Обеспечить защиту от солнца
Установка зонтика над растениями на несколько часов в полдень может помочь уменьшить стресс роз, не влияя на их цветение.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
Нередко от жары страдают сорта с тёмными оттенками — бордовые, ярко-розовые или тёмно-красные цветы, поэтому именно на них важно обратить внимание.
Темные сорта нуждаются в защите от солнца / Фото Pexels
- Полив ранним утром
Утренние часы — лучшее время для полива. В это время цветы успевают получить достаточно влаги ещё до наступления дневной жары. В полдень поливать розы нельзя, так как на солнце листья могут буквально выгореть.
Нежелателен и вечерний полив, так как если вода останется на листьях и поверхности почвы, это создаст идеальные условия для развития грибковых заболеваний. Полив должен быть обильным и медленным, чтобы вода могла проникнуть глубже.
Таким образом будет хорошо стимулироваться развитие корней в нижних слоях почвы, где сохраняется больше всего прохлады и влаги.
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- Мульчирование растений
Пережить жару розам поможет мульча, которая замедляет испарение воды и защищает корневую систему от перегрева.
Мульчировать кусты роз можно органическими материалами — компостом или древесной щепой. Со временем они начнут разлагаться, улучшая качество почвы и насыщая её питательными веществами.
Важно лишь при укладке мульчи не прижимать её вплотную к стеблю, оставив небольшое свободное пространство.
- Перемещение роз в горшках
Растения в контейнерах теряют влагу гораздо быстрее, чем те, что растут в открытом грунте. В жаркие дни розы лучше переставить в место, где в самое жаркое время суток они будут находиться в тени.
Материал горшка тоже имеет значение. Светлые контейнеры меньше нагреваются, так как отражают солнечные лучи, а керамические — дольше сохраняют прохладу.
Если роза растет в темном горшке, его можно защитить от перегрева, обернув светлой тканью или поместив в более крупный светлый контейнер.
Эти несколько простых шагов помогут розам легче переносить жаркую погоду и сохранить красивый вид в разгар лета.