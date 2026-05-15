3 домашні добрива для полуниці: ягоди виростуть солодкі, як мед

Полуниця в період цвітіння потребує значно більше енергії для кращого росту. Та замість використання магазинних добрив, варто звернути увагу на органічні поживні речовини, які зміцнять кущі та вплинуть на смак і аромат ягід.

Натуральні добрива корисні тим, що добре зміцнюють кореневу систему й підвищують стійкість до хвороб, посухи чи спеки, пише Deccoria. І хоч органіка повільно наповнює полуницю поживними речовинами, проте стабільно.

Чим корисні натуральні добрива?

Натуральні добрива забезпечать полуницю азотом, фосфором, калієм та численними мікроелементами. Їхній вплив на ягоди досить помітний, оскільки підживлення впливає на колір, розмір і термін зберігання після збору урожаю.

Досвідчені садівники знають кілька рецептів власних натуральних добрив для полуниці, інгредієнти для яких можна знайти в саду чи на кухні.

Які домашні добрива вважаються корисними?

Настій з дріжджів

Дріжджі корисні тим, що стимулюють мікробне життя у ґрунті, покращуючи доступність поживних речовин. Завдяки такому добриву полуниця починає краще цвісти.

Для приготування добрива потрібно розчинити 10 грамів свіжих дріжджів у літрі теплої води, додати чайну ложку цукру й дати настоятися десь 2 – 3 години.

Коли дріжджі активуються, розведену суміш потрібно розвести в 10 літрах води й полити полуницю під корінь, у попередньо зволожений ґрунт. Таке добриво радять використовувати лише на початку росту та під час цвітіння.



Настій зі шкірки бананів

Шкірки бананів багаті на магній, кальцій та калій, тому добре впливають на цвітіння й дозрівання плодів. Використовувати таке добриво можна кожних 2 – 3 тижні, щоб полуниця мала солодкі плоди.

Для приготування настою потрібні 2 – 3 шкірки бананів порізати на шматочки і залити літром води, залишивши в тіні на 1 – 2 дні. Після зазначеного часу рідину проціджують і розводять з водою у однаковому співвідношенні перед поливом.

Настій з кропиви

У кропиві багато заліза, калію, магнію та азоту. Саме тому це добриво чудово стимулює ріст та кореневу систему. Використання цього добрива ще до цвітіння зробить кущі полуниці міцнішими.

Приготувати настрій дуже легко. Потрібно лише подрібнити свіжу кропиву й помістити її у відро, поливши дощовою водою, дотримуючись свіввідношення 1:10.

Контейнер потрібно залишити без кришки й дати час на бродіння приблизно 2 тижні, помішуючи кожного дня. Перед використанням добриво слід розвести з водою у співвідношенні 1:10.

Навіщо деякі дачники обривають квітки полуниці?

Виявляється, що досвідчені садівники видаляють перші квітки полуниці, пише Interia Kobieta. Це особливо стосується молодих рослин, які ще адаптуються на новій ділянці.

Така дія проводиться для того, щоб рослина зосередилася на розвитку кореневої системи й розвитку листя, яке вже далі відповідатиме за живлення плодів. Ранішня посадка полуниці змушує її одночасно розвивати масу і плодоносити, тому це призводить до появи дрібних ягід.

Виконувати процедуру обривання квіток радять у другій половині травня, коли суцвіття вже чітко помітні. Завдяки такій техніці можна сформувати сильні кущі, які дадуть більші та солодші ягоди.

Така обробка найбільш ефективна для сортів "Albion", "Mara des Bois", "San Andreas" та "Ostara", оскільки їхній потенціал врожайності розподілений на кілька тижнів.

Яке ще добриво є корисне для полуниці?

У травні полуницю потрібно підживити калієм та фосфором для підвищення врожайності. Калій бере участь в утворенні цукрів та регулює водний баланс. Тобто він впливає на смак, колір і твердість полуниці.

Фосфор відповідає за розвиток коренів та енергію клітин, тому рослина почне активніше зав’язувати плоди. Йодно-дріжджове добриво багате на калій і фосфор. Воно покращує ріст рослин і захищає їх від хвороб, підсилюючи дію основного удобрення.