Уся грядка буде в помідорах: коли підживити овочі гуміновими кислотами

Щоб отримати хороший урожай помідорів, потрібно сформувати міцну кореневу систему. Якщо у рослин буде слабке коріння, то це погіршить поглинання води й поживних речовин.

Гумінові кислоти – це один з найпростіших способів зміцнити помідори, пише Deccoria. Вони є досить важливими на початку, після висадки розсади помідорів.

Читайте також Додайте це в лунку під час посадки помідорів: виростуть величезними

Чому потрібно використовувати гумінову кислоту?

Річ у тому, що рослина переживає стрес після посадки в ґрунт. На це впливає нове місце росту, температура, вологість та освітлення. А от гумінові кислоти допомагають помідорам добре прижитися.

Їхня головна перевага полягає у впливі на коріння. Вони добре стимулюють розвиток тонких кореневих волосків, які найбільше поглинають воду і мінерали. Чим більше буде таких волосків, тим краще ростимуть помідори.

У піщаному ґрунті добриво утримує вологу і поживні речовини ближче до коріння, а на важких і глинистих ґрунтах – покращує аерацію.

Крім того, помідори мають високі потреби в поживних речовинах, щоб сформувати листя, квіти й плоди. Завдяки гуміновій кислоті помідори ростуть міцнішими й мають більш кращу форму плодів.



Гумінова кислота є досить корисною для томатів / Фото Pexels

Коли поливати помідори гуміновими кислотами?

Вносити підживлення варто до, під час чи після посадки помідорів. Найкращий спосіб – полити грядку розчином гумінової кислоти за день до посадки розсади. Перед цим треба перекопати ґрунт для кращого удобрення.

Також можна залити розчин в лунку перед посадкою саджанця. У такому разі розчин почне діяти одразу, де б не знаходилася коренева грудка. Є ще один спосіб – занурити коріння чи всю кореневу грудку в розведений розчин, а потім посадити помідор.

Придбати спеціальні добрива можна на Промі. Перед покупкою на Prom можна переглянути відгуки інших покупців про підживлення – з фото та відео. Це допомагає оцінити реальний вигляд і якість ще до оформлення замовлення.

Та якщо помідори вже посаджені, то можна просто поливати рослини розчином навколо стебла у вологий ґрунт. Впродовж сезону таку обробку можна повторити 2 – 3 рази у різні періоди:

після посадки розсади;

перед основним цвітінням;

під час зав'язування плодів;

після періоду довгих дощів;

під час спеки та посухи.

Помідори дуже погано переносять посуху чи перезволоження, а гумінові кислоти якраз створюють таку структуру ґрунту, яка краще утримує воду біля коріння. У легкому піщаному ґрунті добриво обмежує швидше проникнення води, а у важкий ґрунтах покращує аерацію.