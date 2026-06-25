Помідори будуть без гнилі: чим підживити овочі у червні та липні

Томатам для хорошого росту необхідний кальцій, якого немає в більшості сумішей для живлення рослин. Помідорам він допомагає формувати міцні тканини й сприяє повноцінному розвитку плодів.

Крім того, кальцій допомагає томатам легше переносити несприятливі умови й погодній стрес, йдеться на ютуб-каналі "Наша дача".

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Чому кальцій потрібен томатам?

Якщо цього елемента бракуватиме, то кущі почнуть слабшати, а плоди сформуються неякісними. Дефіцит кальцію погано впливає на зовнішній вигляд плодів та й загалом на усю продуктивність рослин, тому важливо регулярно поповнювати запаси протягом сезону.

Найпоширенішою ознакою нестачі кальцію вважається поява вершинної гнилі. Від цього страждають не лише томати, але й перці. Спочатку на нижній частині з’являються темні ділянки, які з часом починають збільшуватися й псують урожай.

Причиною гнилі якраз і є нестача кальцію й недостатня циркуляція повітря між рослинами.

Кальцій потрапляє до рослини разом з вологою, тому порушення поливу можуть погіршити його засвоєння. Через підвищену вологість листя випаровує менше води, а коріння поглинає її повільніше. Разом з цим зменшується надходження кальцію до плодів.

Як використовувати кальцієву селітру?

Для ефективного підживлення потрібно дотримуватися правильного дозування. Щоб приготувати розчин потрібно розчинити 20 грамів добрива в 10 літрах води. Під кожен кущ слід вносити трохи більше 1 літру готового розчину.

Таке підживлення радять починати вносити вже з 6 тижня після початку розвитку томатів. Надалі процедуру варто повторювати кожних 10 днів аж до завершення плодоношення.

Найкращий результат дає кореневе внесення кальцієвої селітри. Перед підживленням ґрунт потрібно пролити водою за годину до процедури. Тоді під кожну дорослу рослину вилити літр розчину.

Такий спосіб допоможе поживним речовинам проникати до кореневої зони рівномірно й зменшить ризик пошкодження коріння.

Усе про підживлення томатів: дивіться відео

Навіщо дачники встромляють мідний дріт у томати?

Проколювання стебел помідорів мідним дротом допомагає захистити рослини від грибкових захворювань, таких як фітофтора, шляхом вивільнення іонів міді, які діють як природний фунгіцид.

Цей метод, популярний серед дачників, дозволяє підвищити урожай без використання хімічних препаратів, проте його слід застосовувати обережно, щоб не пошкодити рослину.