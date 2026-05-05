Який манікюр зробити жінкам після 50 років: ці відтінки лаку омолоджують руки

З віком шкіра жінок втрачає еластичність, стає тонкою та сухою, з пігментними плямами та помітними венами. Втім, зробити руки молодшими можна завдяки правильно підібраному лаку, який пом’якшить усі недоліки.

Відповідний відтінок лаку не лише освітлює руки й вирівнює тон шкіри, але робить шкіру доглянутою та свіжою, пише Vogue Italy. Про усі тонкощі лаків для жінок розповіла nail-експертка Амбра Токкачелі.

Які кольори лаку підійдуть жінкам після 50 років?

За словами фахівчині, універсального відтінку не існує, оскільки вибір залежить від особливостей шкіри. Спочатку потрібно визначити найпомітніші ознаки вікових змін і коригувати їх вже за допомогою відтінків.

Відтінки, які приховують пігментні плями

Рожеві нюдові відтінки, холодні бежеві чи молочні тони покращують зовнішній вигляд рук та роблять шкіру візуально рівнішою.

Кольори, які пом’якшують зморшки

Якщо на шкірі досить помітні зморшки, тоді фахівчиня радить робити ставку на кремові кольори:

Теплий бежевий;

Пудрово-рожевий;

М’який червоний.

Відтінки для худих рук

Деякі жіночі руки можуть здатися занадто худими, тому в такому випадку вартує їм додати м’якості.

Таким рукам пасують молочні відтінки, делікатний нюд та напівпрозорі відтінки. А от від темних та інтенсивних кольорів варто відмовитися, бо вони роблять руки жорсткішими на вигляд.

Кольори для рук з помітними венами

Коли шкіра настільки тонка, що крізь неї видно вени, то слід обирати нейтральні чи теплі відтінки. До них входять

М’який кораловий;

Теплий рожевий;

Персиковий.

Який манікюр омолоджує?

Після 50 років жінкам потрібно дотримуватися балансу форми, довжини та кольору. Найкраще пасує середня чи коротка довжина, яка робить нігті елегантнішими. Форма нігтів теж важлива. У старшому віці рекомендовано робити м’який овал.

Загалом після 50 років найкраще пасують світлі й делікатні відтінки. Глянцевий фініш вважається найкращим варіантом, оскільки він відбиває світло, підсилює колір та робить руки доглянутішими.

А ще зверніть увагу на те, що мікрофренч вважається найкращим варіантом манікюру для омолодження рук жінок старше 50 років, пише Parade. Популярність мікрофренчу пішла від манікюрниці Кім Труонг, яка обслуговувала відомих клієнток, таких як Кеті Перрі та Дженніфер Еністон. Ці жінки досить часто роблять для себе мікрофренч, який виглядає дуже елегантно.

