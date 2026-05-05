Соответствующий оттенок лака не только осветляет руки и выравнивает тон кожи, но делает кожу ухоженной и свежей, пишет Vogue Italy. Обо всех тонкостях лаков для женщин рассказала nail-эксперт Амбра Токкачели.

Какие цвета лака подойдут женщинам после 50 лет?

По словам специалиста, универсального оттенка не существует, поскольку выбор зависит от особенностей кожи. Сначала нужно определить самые заметные признаки возрастных изменений и корректировать их уже с помощью оттенков.

Оттенки, которые скрывают пигментные пятна

Розовые нюдовые оттенки, холодные бежевые или молочные тона улучшают внешний вид рук и делают кожу визуально более ровной.

Цвета, которые смягчают морщины

Если на коже достаточно заметны морщины, тогда специалист советует делать ставку на кремовые цвета:

Теплый бежевый;

Пудрово-розовый;

Мягкий красный.

Оттенки для худых рук

Некоторые женские руки могут показаться слишком худыми, поэтому в таком случае стоит им добавить мягкости.

Таким рукам подходят молочные оттенки, деликатный нюд и полупрозрачные оттенки. А вот от темных и интенсивных цветов стоит отказаться, потому что они делают руки жесткими на вид.

Цвета для рук с заметными венами

Когда кожа настолько тонкая, что сквозь нее видно вены, то следует выбирать нейтральные или теплые оттенки. В них входят

Мягкий коралловый;

Теплый розовый;

Персиковый.

Какой маникюр омолаживает?

После 50 лет женщинам нужно соблюдать баланс формы, длины и цвета. Лучше всего подходит средняя или короткая длина, которая делает ногти элегантными. Форма ногтей тоже важна. В старшем возрасте рекомендуется делать мягкий овал.

В общем после 50 лет лучше всего подходят светлые и деликатные оттенки. Глянцевый финиш считается лучшим вариантом, поскольку он отражает свет, усиливает цвет и делает руки более ухоженными.

А еще обратите внимание на то, что микрофренч считается лучшим вариантом маникюра для омоложения рук женщин старше 50 лет, пишет Parade. Популярность микрофренча пошла от маникюрши Ким Труонг, которая обслуживала известных клиенток, таких как Кэти Перри и Дженнифер Энистон. Эти женщины довольно часто делают для себя микрофренч, который выглядит очень элегантно.

