Міняти чи почекати: все про роботу повітряного фільтра в автомобілі

Повітряний фільтр відіграє важливу роль у забезпеченні стабільної роботи двигуна автомобіля. Без своєчасної заміни цього елемента можуть виникнути серйозні проблеми – аж до необхідності дорогого ремонту.

Зауважимо, що перевірити стан фільтра можна самостійно. Навіщо потрібен повітряний фільтр і як часто його слід міняти, пише АТЛ.

Навіщо потрібен повітряний фільтр

Повітряний фільтр очищає повітря, яке надходить у двигун для формування паливної суміші, і не дає пилу та стороннім частинкам потрапити всередину. Двигун постійно потребує правильного балансу кисню і палива, і фільтр безпосередньо впливає на це.

Якщо вчасно не міняти фільтр, пил і дрібні частинки з дороги потрапляють усередину двигуна, пошкоджують поверхні циліндрів та суміжні деталі. У підсумку це може вилитися в капітальний ремонт – а він коштує значно дорожче за звичайну заміну фільтра.

Як часто міняти повітряний фільтр

Рекомендований інтервал – кожні 30 000 кілометрів або раз на рік. Це правило актуальне навіть для найякісніших фільтрів. Якщо автомобіль експлуатується в умовах підвищеної запиленості чи забрудненого повітря, заміну варто проводити частіше. Вартість фільтра невисока, тому регулярна заміна не стане відчутним навантаженням на бюджет.

Як перевірити стан фільтра

Перевірити фільтр можна самостійно – він розміщений у корпусі під капотом. Достатньо відкрутити кришку і вийняти елемент. Виробники зазвичай роблять фільтрувальний матеріал яскравим, тому оцінити ступінь забруднення неважко візуально. Якщо елемент сильно забруднений – його час міняти.

Також варто перевіряти фільтр на вологість: після дощу або проїзду через глибокі калюжі він може просочитися водою. Мокрий фільтр здатний пропустити вологу в двигун, що призведе до серйозних і дорогих наслідків.

Наслідки несвоєчасної заміни

Забитий фільтр одразу дає про себе знати: двигун втрачає потужність, витрата палива зростає, робота стає нерівномірною. Якщо фільтр засмічений повністю, автомобіль може взагалі не завестися – через нестачу повітря паливна суміш формується неправильно.

У запущених випадках бруд, що потрапив у циліндри, пошкоджує їхню поверхню та інші компоненти, що суттєво скорочує ресурс двигуна і може призвести до неприємних наслідків.