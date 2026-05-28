У ці дні червня найвигідніше робити покупки: поради для економних
Початок літа традиційно стає періодом активного шопінгу. У червні люди активно оновлюють гардероб, купують речі для відпочинку й готуються до сезону подорожей.
Чимало людей при плануванні витрат орієнтуються не лише на знижки чи акції, але й на місячний календар, пише Space Weather Live. Фази Місяця можуть впливати на настрій та ухвалення рішень, тому багато прихильників астрології обирають для покупок певні дні.
За місячним календарем на червень 2026 року фази Місяця будуть проходити у такій послідовності:
- Повня – 30 червня;
- Спадний Місяць – 1 – 14 червня;
- Новий Місяць – 15 червня;
- Зростаючий Місяць – 16 – 29 червня.
Місячний календар на червень
|1 червня
|Спадаючий Місяць
|15 день
|2 червня
|Спадаючий Місяць
|16 день
|3 червня
|Спадаючий Місяць
|17 день
|4 червня
|Спадаючий Місяць
|18 день
|5 червня
|Спадаючий Місяць
|19 день
|6 червня
|Спадаючий Місяць
|20 день
|7 червня
|Остання чверть
|21 день
|8 червня
|Спадаючий Місяць
|22 день
|9 червня
|Спадаючий Місяць
|23 день
|10 червня
|Спадаючий Місяць
|24 день
|11 червня
|Спадаючий Місяць
|25 день
|12 червня
|Спадаючий Місяць
|26 день
|13 червня
|Спадаючий Місяць
|27 день
|14 червня
|Спадаючий Місяць
|28 день
|15 червня
|Молодик
|0 день
|16 червня
|Зростаючий Місяць
|1 день
|17 червня
|Зростаючий Місяць
|2 день
|18 червня
|Зростаючий Місяць
|3 день
|19 червня
|Зростаючий Місяць
|4 день
|20 червня
|Зростаючий Місяць
|5 день
|21 червня
|Зростаючий Місяць
|6 день
|22 червня
|Зростаючий Місяць
|7 день
|23 червня
|Перша чверть
|8 день
|24 червня
|Зростаючий Місяць
|9 день
|25 червня
|Зростаючий Місяць
|10 день
|26 червня
|Зростаючий чверть
|11 день
|27 червня
|Зростаючий Місяць
|12 день
|28 червня
|Зростаючий Місяць
|13 день
|29 червня
|Зростаючий Місяць
|14 день
|30 червня
|Повня
|15 день
Які дні найкращі для покупок у червні?
Найвдалішим періодом для шопінгу вважається період Зростаючого Місяця. Покупки зроблені в цей період довше тішать і виявляються більш корисними. Друга половина місяця добре підійде для придбання літнього одягу, техніки, подарунків чи товарів для відпочинку.
А от під час Спадного Місяця радять уникати імпульсивних витрат. Період більше підходить для практичних покупок – побутових речей, різноманітних дрібниць і того, що давно було у списку необхідного.
У день Повні не варто робити великі покупки, оскільки емоції в цей день можуть переважати над здоровим глуздом. Через це є ризик витратити гроші на непотрібні речі.
Новий Місяць вважається не надто сприятливим для серйозного шопінгу. У цей час краще утриматися від дорогих покупок, перенісши їх на інші дні.
Плануючи витрати відповідно до місячного календаря, можна зробити покупки більш продуманими й уникнути зайвих витрат.