Чорний нагар зі сковорідок і каструль зникне назавжди: ось як їх почистити

Ніщо так не покращує щоденне приготування їжі, як вигляд блискучого, нового посуду. А ось згоріла до чорноти сковорідка чи каструля може відбити будь-яке бажання вставати до плити – це ще не кажучи про те, що нагар всередині може вплинути на смак страви.

На щастя, почистити нагар з посуду можливо, і зробити це зовсім не так складно, як може видатися на перший погляд. Martha Stewart розповідає, чим саме відчищати сковорідки та каструлі.

Цікаво Це найгірші місця для посадки часнику: дачники часто припускаються помилки

Як почистити каструлі й сковорідки від нагару?

Перше, що потрібно зрозуміти, процес очищення посуду дуже сильно відрізняється залежно від матеріалу, з якого він виготовлений.

Нержавійна сталь

По-перше, перед миттям нержавійні сковорідки завжди мають охолонути. Під впливом різких перепадів температури вони можуть деформуватися. Сковорідку чи каструлю варто мити у розчині теплої води та засобу для миття посуду, а тоді терти неабразивною губкою.

Якщо бюджет обмежений, на Prom зручно переглянути кілька пропозицій одного товару й обрати оптимальну. В асортименті понад 120 мільйонів товарів від 60 тисяч продавців.

Для плям від пригорілої олії ідеально працює невелика кількість окропу, змішаного з харчовою содою. Після кип'ятіння води дайте сковорідці вичахнути, а тоді знову помийте її, як зазвичай.



Всі сковорідки потрібно чистити по-різному / Фото Pexels

Антипригарна поверхня

Якщо плями з'явилися на антипригарному посуді, усувати їх варто якомога швидше. Зазвичай легше очищувати такий посуд, поки залишки ще не прилипли остаточно. Ідеально працює паста з води та харчової соди.

Для того, аби зберегти антипригарне покриття, після миття розподіліть по поверхні тонкий рівний шар олії. Всі її залишки потрібно витерти чистим паперовим рушником.

Керамічні каструлі

В жодному випадку для очищення від нагару не використовуйте сталеві губки чи будь-які абразивні засоби – це лише залишить на посуді подряпини. Перед миттям каструля має охолонути, а після цього посуд можна замочити, аби розм'якшити плями. Для того, аби видалити плями повністю, дно каструлі можна покрити перекисом водню.

Алюміній

Якщо уся поверхня посуду потемніла після готування чи миття у посудомийці, спробуйте потерти сковорідку пастою з харчової соди та лимонного соку. Також добре працюватиме оцет чи будь-який кислий засіб.

Чавун

Як і деякі інші види металу, чавун деформується, якщо його мити перед тим як він охолоне. Але також такі сковорідки не можна залишати відмокати – це може призвести до появи іржі.

Кілька столових ложок крупної солі потрібно нанести на поверхню, а тоді через чистий паперовий рушник втирати сіль у поверхню, поки не видаляться усі залишки їжі та іншого сміття.