Зів'яла орхідея – не проблема: один трюк змусить її знову зацвісти

Орхідеї частіше страждають від надмірного, ніж недостатнього догляду. Постійний полив, удобрення чи пересадка в інший горщик можуть призвести до в’янення рослини. Якщо орхідея виглядає в’ялою, то вся проблема ховається біля коріння.

Здорові листки повинні бути твердими, а якщо вони трішки м’які, то це може бути сигналом про надмірний полив. Зів’яла орхідея у більшості випадків страждає не від малої кількості вологи, а від надлишку води.

Читайте також Троянди цвістимуть пишніше, ніж раніше: ідеальне підживлення для них

Чому орхідеї не люблять полив?

Орхідеї є епіфітами. У природі вони ростуть на деревах, а їхнє коріння має постійний доступ до повітря. Якщо ж ґрунт постійно вологий та важкий, то вони починають задихатися й гнити.

Саме тому поливати орхідеї потрібно лише тоді, кора в горщику вже помітно суха. Влітку можна поливати рослини приблизно раз на тиждень методом занурення у воду.



Орхідею не можна переливати / Фото Pexels

Потрібно поставити горщик у каструлю з теплою водою приблизно на 10 хвилин, щоб коріння змогло увібрати воду, а тоді злити усю зайву воду з горщика. Це дуже важливий момент, оскільки стояча вода може знищити рослину.

Якщо орхідея має жовте листя, то це не завжди проблема. Часом це може лише означати, що воно завершує свій життєвий цикл. У такому випадку треба лише дати йому природним чином опасти.

Придбати орхідею онлайн можна на Prom. А якщо потрібно перевірити рослину перед отриманням, є безпечна Пром-оплата. Кошти надходять продавцю лише після того, як покупець особисто огляне й забере посилку.

Як змусити орхідею зацвісти?

Деякі квітникарі радять зробити для рослини домашній часниковий відвар. Часник містить сполуки сірки, які притуплюють розвиток мікроорганізмів та покращують умови навколо коренів.

Потрібно лише залити 3 зубчики часнику літром води й довести до кипіння, а тоді залишити охолодитися. Використовувати цей засіб варто для одноразового поливу.

Крім того, варто звертати увагу і на світло. Орхідея добре росте біля вікна з розсіяним світлом, де немає сильного палючого сонця й протягів.