Оси оминатимуть двір стороною: є одна річ, яку вони не переносять

Якщо на власній ділянці ви помітили гніздо з осами – варто бити на сполох. Їхня значна кількість почне залітати в будинок, тому слід вдатися до одного методу, який зможе відлякати дорослих особин.

Виявляється, що звичайні ефірні олії вважаються досить безпечним та екологічним варіантом, який може справді допомогти у відлякуванні ос, пише Martha Stewart.

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Які ефірні олії відлякують ос?

В ефірних оліях містяться сильні ароматичні сполуки, які перешкоджають запаховим слідам ос. Вони тимчасово відключають їхні рецептори й призводять до дезорієнтації.

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Олія перцевої м’яти

Вважається одним з найефективніших засобів проти ос. У ній міститься висока доза ментолу, який перевантажує їхні сенсорні рецептори й створює таку собі зону відлякування, яку оси намагаються уникати.

Олія гвоздики

У ній є евгенол – потужний репелент, який відлякує ос, оскільки вони дуже чутливі для цього запаху. У домашніх спреях таку олію використовують досить часто.



Оси дуже не люблять різких запахів / Фото Pexels

Олія герані

Аромат цієї квіткової олії приємний для людини, але ос відлякує завдяки кільком квітковим сполукам. Ефективність олії ще більше зросте, якщо поєднати її з ефірним ароматом гвоздики чи перцевої м’яти.

Олія лемонграсу

У цій олії міститься сполука цитронела, яка може порушувати поведінку ос. Цей запах радять використовувати на кухні, куди оси злітаються на запах їжі. Сильний цитрусовий запах здатен маскувати запахи їжі й зробити ділянку менш привабливою.

Олія евкаліпта

У ній місяться сполуки, які дратують багатьох комах, не лише ос. Сильний лікарський аромат допомагає зменшити активність ос поблизу точок входу.

Як використовувати олії для відлякування ос?

Зробіть ватні кульки

Ватні кульки потрібно замочити в будь-яку ефірну олію й розкласти поблизу тих місць, де найбільше літають оси. Замінювати ці ватні кульки потрібно раз на кілька днів, оскільки аромат з часом почне втрачатися.

Приготуйте спрей

Завдяки ефірній олії можна зробити спрей від ос. Потрібно лише поєднати олію перцевої м’яти, гвоздики й лемонграсу. Ці три олії разом створюють досить потужний ароматичний бар’єр.

Для розчину потрібно 15 крапель олії перцевої м’яти, 10 крапель гвоздики, 10 крапель лемонграсу й 2 склянки води. Всередину ємності також варто додати ще 1 чайну ложку рідкого мила для посуду. Після цього добре струсіть, щоб суміш перемішалася.

Обприскувати спреєм можна такі місця:

Навколо дверних та віконних рам;

Під карнизами;

Біля сараїв та гаражів;

Навколо клумб або газонів;

Уздовж стовпів паркану та навколо садових споруд;

У зоні відпочинку;

Навколо сміттєвих баків та місць зберігання відходів;

Поруч з терасою та внутрішнім двориком;

Поблизу зон для барбекю;

Навколо дитячого ігрового обладнання.

Ароматні відлякувальні методи слід застосовувати кожних 2 – 3 дні впродовж всього сезону – з початку літа й до початку осені.