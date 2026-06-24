Мурахи хоч і не є прямими шкідниками посадок, але вони активно розводять попелиць, оскільки харчуються їхньою медвяною росою, пише Wprost Dom.

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Коли мурахи починають завдавати шкоди?

Насправді мурахи – одні з найважливіших ґрунтових організмів. Вони добре впливають на розпушування ґрунту й беруть участь у поширенні насіння багатьох видів рослин.

Саме тому не потрібно виводити мурашник, якщо він розташований десь під живоплотом чи далеко в саду. Та якщо колонія мурах збільшилася на городі, клумбі чи газоні, то в такому випадку краще від них позбутися, щоб не втратити рослини.

Самі по собі мурахи не несуть ніякої шкоди плодам чи листю, але найбільша проблема полягає у їхній "дружбі" з попелицями. Комахи захищають шкідників від їхніх природних ворогів, буквально переносять їх на молоді пагони заради солодкої роси, яку вони виділяють.



Мурахи завдають шкоди лише великими колоніями / Фото Pexels

Що допомагає відлякати мурах?

Природні методи відлякування мають сенс лише, щоб відігнати мурах від території, а не знищити їх. Мурахи дуже не люблять інтенсивних запахів, які містяться в ефірних оліях. Навіть для людей в деяких випадках вони досить різкі.

Використовувати проти комах на ділянках можна ефірну олію:

М’яти;

Лаванди;

Полину;

Майорану;

Кориці;

Оцет.

Втім, у більшості випадків мурахи лише змінюють свій маршрут, а вся колонія залишається активною. Серцем мурашника є королева, яка відповідає за відкладання яєць, тому ліквідація мурашника повинна призвести до всього переміщення гнізда.

Вирішити проблему здатні препарати приманки з уповільненим вивільненням. Мурахи самостійно занесуть речовину в гніздо, передаючи королеві й личинкам. Лише у такому випадку колонія, яка могла б посприяти знищенню овочів чи квітів – буде ліквідована.

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Спочатку варто почати із використання різких запахів, а вже потім переходити до неінвазивних методів, коли сад справді страждає від великої кількості мурах.