Виявляється, що звичайні ефірні олії вважаються досить безпечним та екологічним варіантом, який може справді допомогти у відлякуванні ос, пише Martha Stewart.
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Які ефірні олії відлякують ос?
В ефірних оліях містяться сильні ароматичні сполуки, які перешкоджають запаховим слідам ос. Вони тимчасово відключають їхні рецептори й призводять до дезорієнтації.
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Олія перцевої м’яти
Вважається одним з найефективніших засобів проти ос. У ній міститься висока доза ментолу, який перевантажує їхні сенсорні рецептори й створює таку собі зону відлякування, яку оси намагаються уникати.
Олія гвоздики
У ній є евгенол – потужний репелент, який відлякує ос, оскільки вони дуже чутливі для цього запаху. У домашніх спреях таку олію використовують досить часто.
Оси дуже не люблять різких запахів / Фото Pexels
Олія герані
Аромат цієї квіткової олії приємний для людини, але ос відлякує завдяки кільком квітковим сполукам. Ефективність олії ще більше зросте, якщо поєднати її з ефірним ароматом гвоздики чи перцевої м’яти.
Олія лемонграсу
У цій олії міститься сполука цитронела, яка може порушувати поведінку ос. Цей запах радять використовувати на кухні, куди оси злітаються на запах їжі. Сильний цитрусовий запах здатен маскувати запахи їжі й зробити ділянку менш привабливою.
Олія евкаліпта
У ній місяться сполуки, які дратують багатьох комах, не лише ос. Сильний лікарський аромат допомагає зменшити активність ос поблизу точок входу.
Як використовувати олії для відлякування ос?
- Зробіть ватні кульки
Ватні кульки потрібно замочити в будь-яку ефірну олію й розкласти поблизу тих місць, де найбільше літають оси. Замінювати ці ватні кульки потрібно раз на кілька днів, оскільки аромат з часом почне втрачатися.
- Приготуйте спрей
Завдяки ефірній олії можна зробити спрей від ос. Потрібно лише поєднати олію перцевої м’яти, гвоздики й лемонграсу. Ці три олії разом створюють досить потужний ароматичний бар’єр.
Для розчину потрібно 15 крапель олії перцевої м’яти, 10 крапель гвоздики, 10 крапель лемонграсу й 2 склянки води. Всередину ємності також варто додати ще 1 чайну ложку рідкого мила для посуду. Після цього добре струсіть, щоб суміш перемішалася.
Обприскувати спреєм можна такі місця:
- Навколо дверних та віконних рам;
- Під карнизами;
- Біля сараїв та гаражів;
- Навколо клумб або газонів;
- Уздовж стовпів паркану та навколо садових споруд;
- У зоні відпочинку;
- Навколо сміттєвих баків та місць зберігання відходів;
- Поруч з терасою та внутрішнім двориком;
- Поблизу зон для барбекю;
- Навколо дитячого ігрового обладнання.
Ароматні відлякувальні методи слід застосовувати кожних 2 – 3 дні впродовж всього сезону – з початку літа й до початку осені.