Оказывается, обычные эфирные масла считаются достаточно безопасным и экологичным средством, которое действительно может помочь отпугнуть ос, пишет Martha Stewart.

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Какие эфирные масла отпугивают ос?

В эфирных маслах содержатся сильные ароматические соединения, которые препятствуют запаховым следам ос. Они временно отключают их рецепторы и приводят к дезориентации.

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Масло перечной мяты

Считается одним из самых эффективных средств против ос. В ней содержится высокая доза ментола, который перегружает их сенсорные рецепторы и создает своего рода зону отпугивания, которую осы стараются избегать.

Масло гвоздики

В нём содержится эвгенол — мощный репеллент, отпугивающий ос, поскольку они очень чувствительны к этому запаху. В домашних спреях такое масло используют довольно часто.

Осы очень не любят резких запахов / Фото Pexels
Осы очень не любят резких запахов / Фото Pexels

Масло герани

Аромат этого цветочного масла приятен для человека, но отпугивает ос благодаря нескольким цветочным соединениям. Эффективность масла еще больше возрастет, если сочетать его с эфирным ароматом гвоздики или перечной мяты.

Масло лемонграсса

В этом масле содержится соединение цитронелл, которое может нарушать поведение ос. Этот запах рекомендуют использовать на кухне, куда осы слетаются на запах еды. Сильный цитрусовый запах способен маскировать запахи еды и сделать участок менее привлекательным.

Масло эвкалипта

В нём содержатся соединения, которые раздражают многих насекомых, не только ос. Сильный лекарственный аромат помогает снизить активность ос вблизи точек входа.

Как использовать масла для отпугивания ос?

  • Сделайте ватные шарики

Ватные шарики нужно смочить в любом эфирном масле и разложить рядом с теми местами, где чаще всего летают осы. Заменять эти ватные шарики нужно раз в несколько дней, поскольку аромат со временем начнёт теряться.

  • Приготовьте спрей

С помощью эфирных масел можно сделать спрей от ос. Нужно лишь смешать масло перечной мяты, гвоздики и лемонграсса. Эти три масла вместе создают довольно мощный ароматический барьер.

Для раствора потребуется 15 капель масла перечной мяты, 10 капель гвоздики, 10 капель лемонграсса и 2 стакана воды. В емкость также стоит добавить еще 1 чайную ложку жидкого мыла для посуды. После этого хорошо встряхните, чтобы смесь перемешалась.

Опрыскивать спреем можно следующие места:

  • Вокруг дверных и оконных рам;
  • Под карнизами;
  • Возле сараев и гаражей;
  • Вокруг клумб или газонов;
  • Вдоль столбов забора и вокруг садовых построек;
  • В зоне отдыха;
  • Вокруг мусорных баков и мест хранения отходов;
  • Рядом с террасой и внутренним двориком;
  • Рядом с зонами для барбекю;
  • Вокруг детских игровых площадок.

Ароматические отпугивающие средства следует применять каждые 2–3 дня в течение всего сезона — с начала лета и до начала осени.