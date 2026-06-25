4 парфуми, які ідеально підходять на літо: Ксенія Мішина назвала улюблені аромати

Парфумерні вподобання зірок часто стають окремим джерелом натхнення для тих, хто шукає для себе нові аромати. Вдало підібраний парфум здатен не лише доповнити образ, але й підкреслити індивідуальність людини.

Акторка Ксенія Мішина показала у своєму інстаграмі добірку найулюбленіших парфумів на літню пору. Кожен аромат звучить по-своєму – з цитрусом, квітами чи деревними акцентами.

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Які аромати любить Ксенія Мішина?

Bvlgari Le Gemme Tygar

Цей аромат доволі яскравий. У ньому відчувається соковитий грейпфрут з деревним підтоном. Таке поєднання досить статусне й глибоке, тому підійде для тих, хто любить виділятися.

На Prom можна знайти парфуми Bvlgari, Christian Louboutin, Maison Crivelli та інших популярних брендів. Для дорогих покупок доступна послуга «Оплатити частинами» на термін від 2 до 24 платежів.

Christian Louboutin La Rose

У цьому парфумі розкривається троянда, з верхніми нотами чорної вишні, яку огортає імбир та пікантний рожевий перець. Композиція цього аромату має помітний фруктово-пряний відтінок.

Maison Crivelli Hibiscus Mahajád

Парфум має східний квітково-фруктовий екстракт. Тут гібіскус поєднується з трояндами та різними фруктами. Базові ноти – шкіра та абсолют ванілі.

Chambre52 Orencie

Аромат від українського бренду пахне чистою шкірою та свіжими фруктами. Верхні ноти наповнені лічі, коренем ангеліки й цитрусовими. Ноти серця оповиті ніжною трояндою й витонченою геранню, яку довершує тепла амбра.



Улюблені аромати Ксенії Мішиної / Cкриншот з інстаграм-сторіс

Ці аромати особливо красиво розкриваються в теплу пору року. Свіжі цитрусові, квіткові та легкі деревні ноти не обтяжують у спеку. Щоб парфуми звучали на тілі довше, їх варто наносити на точки пульсу – зап'ястя, шию та ділянку за вухами. Саме так аромат буде поступово розкриватися протягом дня й залишатиме приємний шлейф.