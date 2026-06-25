Актриса Ксения Мишина показала в своём Instagram подборку самых любимых парфюмов на лето. Каждый аромат звучит по-своему — с цитрусовыми, цветочными или древесными нотками.

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Какие ароматы любит Ксения Мишина?

Bvlgari Le Gemme Tygar

Этот аромат довольно яркий. В нем чувствуется сочный грейпфрут с древесным оттенком. Такое сочетание довольно статусное и глубокое, поэтому подойдет тем, кто любит выделяться.

На Prom можна знайти парфуми Bvlgari, Christian Louboutin, Maison Crivelli та інших популярних брендів. Для дорогих покупок доступна послуга «Оплатити частинами» на термін від 2 до 24 платежів.

Christian Louboutin La Rose

В этом парфюме раскрывается роза с верхними нотами чёрной вишни, которую окутывают имбирь и пикантный розовый перец. Композиция этого аромата имеет заметный фруктово-пряный оттенок.

Maison Crivelli Hibiscus Mahajád

Парфюм имеет восточный цветочно-фруктовый экстракт. Здесь гибискус сочетается с розами и различными фруктами. Базовые ноты — кожа и ванильный абсолют.

Chambre52 Orencie

Аромат от украинского бренда пахнет чистой кожей и свежими фруктами. Верхние ноты наполнены личи, корнем ангелики и цитрусовыми. Ноты сердца окутаны нежной розой и утончённой геранью, которую дополняет тёплая амбра.



Любимые ароматы Ксении Мишиной / Скриншот из Instagram-сторис

Эти ароматы особенно красиво раскрываются в теплое время года. Свежие цитрусовые, цветочные и лёгкие древесные ноты не утяжеляют в жару. Чтобы духи дольше держались на теле, их стоит наносить на пульсирующие точки – запястья, шею и область за ушами. Именно так аромат будет постепенно раскрываться в течение дня и оставлять приятный шлейф.