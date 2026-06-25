Акторка Ксенія Мішина показала у своєму інстаграмі добірку найулюбленіших парфумів на літню пору. Кожен аромат звучить по-своєму – з цитрусом, квітами чи деревними акцентами.
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Які аромати любить Ксенія Мішина?
Bvlgari Le Gemme Tygar
Цей аромат доволі яскравий. У ньому відчувається соковитий грейпфрут з деревним підтоном. Таке поєднання досить статусне й глибоке, тому підійде для тих, хто любить виділятися.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
На Prom можна знайти парфуми Bvlgari, Christian Louboutin, Maison Crivelli та інших популярних брендів. Для дорогих покупок доступна послуга «Оплатити частинами» на термін від 2 до 24 платежів.
Christian Louboutin La Rose
У цьому парфумі розкривається троянда, з верхніми нотами чорної вишні, яку огортає імбир та пікантний рожевий перець. Композиція цього аромату має помітний фруктово-пряний відтінок.
Maison Crivelli Hibiscus Mahajád
Парфум має східний квітково-фруктовий екстракт. Тут гібіскус поєднується з трояндами та різними фруктами. Базові ноти – шкіра та абсолют ванілі.
Chambre52 Orencie
Аромат від українського бренду пахне чистою шкірою та свіжими фруктами. Верхні ноти наповнені лічі, коренем ангеліки й цитрусовими. Ноти серця оповиті ніжною трояндою й витонченою геранню, яку довершує тепла амбра.
Улюблені аромати Ксенії Мішиної / Cкриншот з інстаграм-сторіс
Ці аромати особливо красиво розкриваються в теплу пору року. Свіжі цитрусові, квіткові та легкі деревні ноти не обтяжують у спеку. Щоб парфуми звучали на тілі довше, їх варто наносити на точки пульсу – зап'ястя, шию та ділянку за вухами. Саме так аромат буде поступово розкриватися протягом дня й залишатиме приємний шлейф.