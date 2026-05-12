Вже час пересаджувати помідори у ґрунт: основні правила для неймовірного врожаю

Більшість дачників вирощують помідори з розсади – і саме у травні, коли температура вже стабільно тепла, починають пересадку у відкритий ґрунт. І тут краще діяти за кількома правилами.

Помідори – це одні з основних рослин, що можна побачити чи не на кожному українському городі, і усі дачники з року в рік шукають способи збільшити врожай. Тож городник Богдан Волинський поділився своїми правилами пересадки томатів у відкритий ґрунт.

Як правильно пересаджувати розсаду помідорів у ґрунт?

Свою розсаду дачник вирощує сам і робить це в одноразових пластикових стаканчиках. Він попередив, що покупна розсада може видаватися вищою, але увагу потрібно звертати не на стебла чи листя, а на коріння – саме воно є показником того, наскільки добре приймуться помідори.

Також городник розповів про свої основні правила пересадки помідорів – і починаються вони ще з розташування грядок.

Правило 1. Грядки

Усі грядки варто робити з півночі на південь, або ж з півдня на північ. Саме це розташування дасть помідорам максимальну кількість світла, а кущі утворюватимуть мінімум тіні та не заважатимуть росту сусідніх рослин.

Так, в кінця травня, в червня, в липні це, в принципі, неактуально – тому що сонце високо, тінь мінімальна. Але вже в серпні-вересні це вже більш-менш критично,

– поділився Богдан Волинський.

Правило 2. Полив

Під час пересадки у відкритий ґрунт помідори потрібно обов'язково полити – навіть якщо здається, що вони можуть прижитися і без цього. Але особливо важливо це для розсади, вирощеної не самостійно, а купленої на базарі – адже є шанси, що вона має не дуже розвинену кореневу систему.

Правило 3. Відстань між помідорами

Між рослинами варто залишати приблизно 30 – 40 сантиметрів дистанції, залежно від сорту. Що більш високорослі помідори, то більше місця їм потрібно. Якщо ви не плануєте підв'язувати помідори, тоді можна залишити між кущами навіть по пів метра.

Правило 4. Шаховий порядок

На сусідніх рядах дачник радить висаджувати помідори не один навпроти одного, а у шаховому порядку. Це розташування не лише естетичне, але й дозволяє максимально ефективно використовувати землю.

Правило 5. Глибока посадка

Помідори Богдан Волинський радить садити глибоко – це допомагає рослині утворити більше коріння. Якщо посадити його на тому ж рівні, як він росте у горщику для розсади, нічого страшного не станеться – та глибша посадка й занурення стебла в землю дозволить утворити безліч нових корінців прямо на ньому.

Правило 6. Підживлення

У кожну ямку для помідорів перед пересадкою варто додати добриво. Городник поділився, що хімічні підживлення не використовує, натомість останні п'ять років підкладає біогумус – продукт, що виробляють хробаки.

Чим можна підживити помідори?

Біогумус – це не єдине якісне добриво для помідорів, пише The Spruce. Також можна використати такі підживлення.

Рибна емульсія – рідне добриво, що має високий вміст азоту та мікроелементів.

– рідне добриво, що має високий вміст азоту та мікроелементів. Гній тваринного походження . Його потрібно витримати перед внесенням, адже дуже високий вміст азоту у свіжому гної може обпекти коріння рослини. Добриво найкраще підходить для внесення у ґрунт саме перед пересадкою розсади. Також можна додавати як підживлення для вкорінених рослин.

. Його потрібно витримати перед внесенням, адже дуже високий вміст азоту у свіжому гної може обпекти коріння рослини. Добриво найкраще підходить для внесення у ґрунт саме перед пересадкою розсади. Також можна додавати як підживлення для вкорінених рослин. Кісткове борошно – цей порошок містить фосфор та неймовірно корисний під час зав'язування та росту плодів. Саме фосфор відповідає за розмір майбутніх помідорів.

Що не можна садити біля помідорів?

Майбутній урожай помідорів залежить не лише від правильної пересадки у ґрунт та підживлення, але й від вдалого сусідства на грядках. Виявляється, низка овочів можуть переносити на помідори хвороби, або ж просто заважати росту. Отож, садити поряд з томатами не варто:

картоплю;

перець;

капусту;

горох;

баклажани;

кукурудзу.

Втім, можна посадити поряд з помідорами базилік – він не лише не заважатиме помідорам рости, але й може покращити смак плодів.