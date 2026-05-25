Урожай ягід влітку здивує: що потрібно зробити з малиною до кінця травня

Через нестачу важливих мікроелементів малина може втратити частину майбутнього урожаю. Листя почне підсихати, а на кущах може з’явитися велика кількість пустоцвітів.

Саме тому у травні ягідний кущ потребує правильного підживлення, яке допоможе нормально сформувати зав’язь та легше перенести стресові умови, йдеться на ютуб-каналі "TV Ofis".

Чим підживити малину у травні?

Садівники радять в цей період використовувати бакові суміші, які підтримують розвиток кущів та допомагають захистити їх від несприятливої погоди.

Важливо лише не перевантажувати рослини великою кількістю добрив, оскільки ефективність залежить не від ціни препаратів, а від того, чи отримує малина потрібні елементи в правильний момент.

Бор – для формування зав’язі та солодких ягід

Бор є одним з головних елементів перед початком цвітіння. Його радять вносити тоді, коли бутони вже сформувалися, але ще не повністю розкрилися.

Він впливає на процес запилення й допомагає рослині формувати повноцінні ягоди. Завдяки такому підживленню кількість пустоцвітів зменшується, а майбутній урожай стане більшим. Крім цього, бор сприяє утворенню нових бутонів і позитивно впливає на смак ягід, роблячи їх солодшими.

Калій – захист від літньої спеки й всихання листя

Важливим компонентом для травневого підживлення є калій, якого часто не вистачає рослинам перед початком спекотного періоду.

Калій допомагає кущам легше переносити високі температури й нестачу вологи. Якщо ж цього елемента бракує, то краї листочків починають підсихати, а згодом жовтіють і відмирають.

Через це рослина починає слабшати й не може нормально забезпечити розвиток ягід. Калій допомагає зменшити так званий крайовий опік листя й підвищує стійкість малини до стресових умов, які виникають наприкінці весни чи влітку.

Як приготувати бакову суміш?

Для проведення обприскування варто зробити комплексну бакову суміш. Крім бору та калію, до складу ще варто додати універсальні мультикомплекси мікроелементів.

Разом ці елементи зможуть компенсувати дефіцит поживних речовин у ґрунті й прискорити дозрівання ягід.

Обробку проводять обприскуванням по листю ввечері чи в похмуру безвітряну погоду. Вчасне травневе підживлення забезпечить кущі енергією й тривалим та рясним плодоношенням.