Буде не гірше, ніж у Бріджертонів: як влаштувати стильний пікнік на природі

У сучасному ритмі життя ми чимало часу проводимо вдома, намагаючись відновити ресурс після робочого тижня. Та чому б не влаштувати відпочинок на природі? І якщо вже це робити, то варто подбати про деталі.

Серіал "Бріджертони", який став беззаперечним хітом останніх років, показав, що естетика відіграє важливу роль. Тому й пікнік можна організувати не гірший, аніж променади, показані у популярному проєкті Netflix.

А що прихопити з собою, щоб насолодитись відпочинком на пікніку, та як усе організувати – розповідаємо у матеріалі 24 Каналу.

Все починається з локації

Якщо ви плануєте провести відпочинок у стилі класичного бранчу на свіжому повітрі, варто подбати про комфорт. В першу чергу знайдіть локацію, де можна затишно провести час. Це може бути парк, місце біля озера чи річки, сквер, галявина з квітами тощо.

Якщо на тій локації поверхня не горбиста, вкрита травою, можна взяти ковдру, яка буде слугувати і місцем для сидіння чи лежання, і своєрідним "столом". В іншому випадку краще прихопити розкладні крісла для пікніка та столик.

Стильний пікнік на природі починається з локації / Фото Pexels

Сервірування задасть потрібну атмосферу

Сервірування – це те, на що варто приділити увагу. Бо саме воно часто може зіпсувати естетику або ж навпаки створити її.

Сервірування залежатиме від того, в якому стилі буде пікнік, а також які страви чи напої ви обрали, пишуть у Vogue. До прикладу, для відпочинку у французькому стилі рекомендуємо взяти сирну нарізку, круасани та фрукти. А доповнити їжу можна вином чи кавою. Для такого пікніка варто взяти скляні келихи, а от тарілки можна обрати білі чи з ніжним квітковим візерунком.

Пікнік у французькому стилі / Фото Pexels

Якщо ж ви добираєтесь до локації пішки, тоді замініть скляний посуд на пластиковий чи паперовий. А щоб естетика від цього не постраждала, оберіть оригінальні варіанти.

Замість класичних тарілок – плетені таці і дерев'яні дошки

Естетика завжди прихована в деталях. Саме тому можна замінити тарілки на плетені таці чи дерев’яні дошки, пишуть в Architectural Digest. Таке рішення на фоні красивої природи буде виглядати дуже вдало.

Тарілки можна замінити на оригінальний посуд / Фото Magnific

Кошик може стати стильним декором

Нерідко у кінофільмах можна побачити кошик для пікніка. І насправді це не лише про зручність, але й про естетику. Адже кошик чудово виглядатиме на фото, а в поєднанні з квітами стане стильним декором.

Стильний відпочинок може доповнити кошик / Фото Magnific

Не менш важливо обрати серветки. Щоб створити потрібну атмосферу, не обмежуйтесь білими однотонними варіантами.

Розваги на пікніку

Щоб відпочинок запам’ятався надовго, додайте активностей. До прикладу, фризбі чи ракетки можуть стати окрасою фото вашого пікніка.

Бадмінтон може додати атмосфери пікніку / Фото Pexels