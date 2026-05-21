Сериал "Бриджертоны", который стал безоговорочным хитом последних лет, показал, что эстетика играет важную роль. Поэтому и пикник можно организовать не хуже, чем променады, показанные в популярном проекте Netflix.

А что прихватить с собой, чтобы насладиться отдыхом на пикнике, и как все организовать – рассказываем в материале 24 Канала.

Все начинается с локации

Если вы планируете провести отдых в стиле классического бранча на свежем воздухе, стоит позаботиться о комфорте. В первую очередь найдите локацию, где можно уютно провести время. Это может быть парк, место у озера или реки, сквер, лужайка с цветами и тому подобное.

Если на той локации поверхность не холмистая, покрыта травой, можно взять одеяло, которое будет служить и местом для сидения или лежания, и своеобразным "столом". В противном случае лучше прихватить раскладные кресла для пикника и столик.

Стильный пикник на природе начинается с локации / Фото Pexels

Сервировка задаст нужную атмосферу

Сервировка – это то, чему стоит уделить внимание. Потому что именно она часто может испортить эстетику или же наоборот создать ее.

Сервировка будет зависеть от того, в каком стиле будет пикник, а также какие блюда или напитки вы выбрали, пишут в Vogue. К примеру, для отдыха во французском стиле рекомендуем взять сырную нарезку, круассаны и фрукты. А дополнить еду можно вином или кофе. Для такого пикника стоит взять стеклянные бокалы, а вот тарелки можно выбрать белые или с нежным цветочным узором.

Пикник во французском стиле / Фото Pexels

Если же вы добираетесь до локации пешком, тогда замените стеклянную посуду на пластиковую или бумажную. А чтобы эстетика от этого не пострадала, выберите оригинальные варианты.

Вместо классических тарелок – плетеные подносы и деревянные доски

Эстетика всегда скрыта в деталях. Именно поэтому можно заменить тарелки на плетеные подносы или деревянные доски, пишут в Architectural Digest. Такое решение на фоне красивой природы будет выглядеть очень удачно.

Тарелки можно заменить на оригинальную посуду / Фото Magnific

Корзина может стать стильным декором

Нередко в кинофильмах можно увидеть корзину для пикника. И на самом деле это не только об удобстве, но и об эстетике. Ведь корзина прекрасно будет смотреться на фото, а в сочетании с цветами станет стильным декором.

Стильный отдых может дополнить корзина / Фото Magnific

Не менее важно выбрать салфетки. Чтобы создать нужную атмосферу, не ограничивайтесь белыми однотонными вариантами.

Развлечения на пикнике

Чтобы отдых запомнился надолго, добавьте активностей. К примеру, фризби или ракетки могут стать украшением фото вашего пикника.

Бадминтон может добавить атмосферы пикнику / Фото Pexels