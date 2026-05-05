Що подарувати мамі на День матері: 10 ідей, які точно здивують
- На День матері в Україні, який відзначають 10 травня, можна подарувати квіти, книгу, косметику, солодощі, прикраси, кухонний прилад, парфуми, аксесуари, квиток на подію або подарунковий сертифікат.
10 травня в Україні відзначають День матері. У цей день діти мають чудову можливість не лише висловити мамі любов, але й подарувати подарунок, щоб зробити приємно.
Та часом зупинитися на якомусь одному виборі подарунку досить складно, тому 24 Канал склав список аж з 10 подарунків, щоб точно було з чого обрати й потішити рідну матусю.
Що подарувати мамі на День матері?
Квіти
Красивий букет квітів – хоч і прогнозований, але доречний подарунок для мами. Ніжні тюльпани чи ефектні троянди подарують настрій та приємні емоції.
Книгу
Книга – це завжди можливість відпочити й відкрити для себе щось нове. Мамі можна подарувати якусь новинку, яка нещодавно з’явилася у книгарнях або ж обрати той жанр, який їй найбільше до вподоби – роман чи мотиваційну літературу.
Косметику
Доглядова чи декоративна косметика стане практичним подарунком. Важливо лише врахувати вподобання мами, щоб не прогадати з вибором.
Солодощі
На День матері можна зробити цікавий подарунок у вигляді букету із зефірних квітів, чи наповнити кошик улюбленими солодощами мами.
Ось так виглядає зефірний букет / Фото з Pinterest
Прикраси
Цей варіант подарунку може бути досить пам’ятним. Прикраси подобаються усім жінкам, тому можна обрати красиві сережки, браслет чи кулон з ланцюжком.
Кухонний прилад
Якщо ваша мама любить готувати, то на День матері можна подарувати мультиварку, тостер, хлібопічку чи блендер.
Парфуми
У весняну пору завжди хочеться квіткових та фруктових ароматів. Неймовірне поєднання має малина та півонія, тому можна обрати саме ці ніжні ноти. До прикладу, Giorgio Armani Pivoine Suzhou – це гарний варіант аромату, де малина з перцем на старті переходить у красиву базу з півонії та троянди.
Мамі можна подарувати парфуми / Фото Pinterest
Аксесуари
Подарована сумка чи окуляри допоможуть освіжити образ і стануть гарним доповненням для різних виходів.
Квиток на подію
Враження також є досить гарним подарунком, тому можна придбати для мами квиток на концерт чи в театр. Особливо вдалий презент буде тоді, коли це буде щось дійсно те, що дуже їй подобається.
Подарунковий сертифікат
Для тих, хто довго вагається у виборі подарунку – підійте сертифікат. Він дає можливість мамі обрати самостійно те, що потрібно. Це може бути сертифікат у магазин з косметикою, одягом чи у салон краси.
