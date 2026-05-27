Що подарувати вчительці на останній дзвоник: 5 найкращих ідей

Останній дзвоник – особливий день для учнів та вчителів, які впродовж року вкладали у дітей свій час, знання і підтримку. Саме тому хочеться їм подякувати приємним подарунком, який викличе щирі емоції.

На останній дзвоник не обов’язково купувати дорогі подарунки, пише 24 Канал. Важливо лише, щоб це було щось корисне і від щирого серця. Можна обрати речі, які знадобляться в повсякденній роботі чи просто те, що подарує гарний настрій.

Читайте також Розумний відпочинок з комфортом: у скільки обійдеться tech-набір для пікніка

Що подарувати вчительці на останній дзвоник?

Набір канцелярії

Канцелярія – це один з найпрактичніших подарунків для вчителя, оскільки такі речі завжди потрібні в роботі. Учні можуть подарувати стильний блокнот, планер чи органайзер для робочого столу. Доволі гарно виглядають іменні подарунки – ручка з гравіюванням чи персоналізований блокнот з ініціалами.



Вдалі подарунки для вчителя на останній дзвоник / Фото Pexels

Придбати подарунки можна на Промі. Якщо важливо перевірити товар перед оплатою, на Prom можна скористатися Пром-оплатою – кошти перераховуються продавцю лише після того, як покупець огляне та забере посилку.

Подарунковий набір солодощів

Солодкий подарунок – це завжди універсальний варіант на будь-яке свято. Зараз популярні спеціальні подарункові бокси з шоколадом, макарунами, медом чи горіхами.



Красиві одарунки для вчителя на останній дзвоник / Фото Pexels

Книгу

На подарунок краще обирати легкі й цікаві жанри, які допоможуть вчителю відпочити після роботи. Учні часто дарують мотиваційні книжки, сучасну українську прозу, психологію чи літературу про саморозвиток.



Вдалі подарунки для вчителя на останній дзвоник / Фото Pexels

Кімнатну рослину або квіти

Квіти залишаються класичним подарунком на останній дзвоник, тому вчительці можна підібрати красивий букет. Це можуть бути троянди чи тюльпани, або ж трендовий "дофаміновий букет" з кольорових квітів.

Та якщо хочеться, щоб рослина довше тішила око – варто зробити ставку на вазон. Досі популярними залишаються орхідеї, спатифілум, заміокулькас чи вишукана рослина – стреліція з красивою помаранчевою квіткою.



Красиві одарунки для вчителя на останній дзвоник / Фото Pexels

Чашки для кави або чаювання

Гарна чашка чи чайний набір – красивий подарунок для чаювання. В іншому випадку можна придбати якісну каву і вже до неї підібрати керамічні чашки з блюдцями. Такі готові подарункові набори виглядають особливо ефектно.



Вдалі подарунки для вчителя на останній дзвоник / Фото Pexels

Усі ці практичні речі можуть стати приємним знаком вдячності вчителю за працю, підтримку й терпіння впродовж всього навчального року.