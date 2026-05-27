Що подарувати вчительці на останній дзвоник: 5 найкращих ідей
Останній дзвоник – особливий день для учнів та вчителів, які впродовж року вкладали у дітей свій час, знання і підтримку. Саме тому хочеться їм подякувати приємним подарунком, який викличе щирі емоції.
На останній дзвоник не обов’язково купувати дорогі подарунки, пише 24 Канал. Важливо лише, щоб це було щось корисне і від щирого серця. Можна обрати речі, які знадобляться в повсякденній роботі чи просто те, що подарує гарний настрій.
Що подарувати вчительці на останній дзвоник?
Набір канцелярії
Канцелярія – це один з найпрактичніших подарунків для вчителя, оскільки такі речі завжди потрібні в роботі. Учні можуть подарувати стильний блокнот, планер чи органайзер для робочого столу. Доволі гарно виглядають іменні подарунки – ручка з гравіюванням чи персоналізований блокнот з ініціалами.
Подарунковий набір солодощів
Солодкий подарунок – це завжди універсальний варіант на будь-яке свято. Зараз популярні спеціальні подарункові бокси з шоколадом, макарунами, медом чи горіхами.
Книгу
На подарунок краще обирати легкі й цікаві жанри, які допоможуть вчителю відпочити після роботи. Учні часто дарують мотиваційні книжки, сучасну українську прозу, психологію чи літературу про саморозвиток.
Кімнатну рослину або квіти
Квіти залишаються класичним подарунком на останній дзвоник, тому вчительці можна підібрати красивий букет. Це можуть бути троянди чи тюльпани, або ж трендовий "дофаміновий букет" з кольорових квітів.
Та якщо хочеться, щоб рослина довше тішила око – варто зробити ставку на вазон. Досі популярними залишаються орхідеї, спатифілум, заміокулькас чи вишукана рослина – стреліція з красивою помаранчевою квіткою.
Чашки для кави або чаювання
Гарна чашка чи чайний набір – красивий подарунок для чаювання. В іншому випадку можна придбати якісну каву і вже до неї підібрати керамічні чашки з блюдцями. Такі готові подарункові набори виглядають особливо ефектно.
Усі ці практичні речі можуть стати приємним знаком вдячності вчителю за працю, підтримку й терпіння впродовж всього навчального року.