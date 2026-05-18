Полуниця більше не буде дрібна і кисла: нове добриво викликає ажіотаж

Кожен городник мріє про те, щоб зібрати влітку солодкий та соковитий урожай полуниці. Втім, деякі дачники роблять помилку, бо забувають про підживлення. Через це полуниця й виростає дрібною і кислою.

Навіть домашнє підживлення може бути доволі ефективним, пише Interia Zielona. Є одне добриво, яке дуже добре впливає на полуниці.

Яке підживлення потрібне полуниці?

Полуницю потрібно підживити ще до того, як вона почне активно цвісти й плодоносити. У цей час кущі ягід потребують багато поживних речовин, які відіграють важливу роль у розмірі та смаку плодів.

Дачники залюбки використовують домашні засоби, оскільки вони недорогі, натуральні і досить ефективні. Полуниця підживлена добривами стає солодшою, більшою і соковитішою.

Для зміцнення полуниці досвідчені фахівці використовують добрива на основі дріжджів. За їхніми словами, саме це підживлення найкраще впливає на полуницю, бо після неї кущі швидше ростуть і дають набагато більше ягід.

Приготувати підживлення досить просто. Достатньо розчинити 100 грамів свіжих дріжджів у 10 літрах теплої води й залишити суміш на кілька годин. Цей розчин потрібно поливати під коріння кожних 2 тижні.



Полуниця потребує дріжджового підживлення / Фото Pexels

Як йод допомагає захистити полуницю від хвороб?

Останнім часом популярності набирає використання йоду для полуниці. Навіть незначна кількість цієї речовини підтримує імунітет рослини й мінімізовує розвиток грибкових захворювань.

Йод необхідний полуниці саме у вологу пору, коли кущі ягід схильні до появи цвілі чи гниття плодів. Для приготування розчину потрібно додати кілька крапель йоду у воду. Тоді цією сумішшю поливають полуницю чи обприскують листя.

Чим корисні гній та компост?

Натуральні добрива чудово впливають на ріст полуниці. Особливо ефективним є гній, оскільки забезпечує рослини азотом, фосфором і калієм.

А от гній покращує структуру ґрунту і збільшує кількість гумусу в ґрунті. Його лише розкидають навколо кущів та перемішують з верхнім шаром ґрунту.

Крім того, садівники використовують компост і біогумус, які ефективно покращують родючість ґрунту. Додатково варто захистити ґрунт завдяки мульчуванні соломою, щоб обмежити ріст бур’янів.

Усім дачникам, які вирощують полуницю слід пам’ятати, що ягоди люблять рости на сонячній ділянці. Саме у тіні полуниця виростає дрібною та кислою. Вирішальне значення має також ґрунт. Він має бути легким, багатим на гумус зі слабокислим рН.

Які рослини не варто садити поруч з полуницею?

Виявляється, що деякі рослини здатні погано вплинути на розвиток урожаю полуниці, пише The Spruce. Саме тому городникам радять не садити поруч з кущами ягід небажаних компаньйонів.

До прикладу, помідори схильні до вертицильозного в'янення – грибка, що швидко поширюється і на полуницю. Баклажани хворіють на ті ж самі хвороби, що й полуниця, тому почнуть перехресно заражатися.

А от перець погано росте на ділянках з полуницею, а хрестоцвіті овочі (капуста, кале, брюссельська капуста) навіть здатні затримати ріст полуниці.

Що ще підживити на городі у травні?

У травні кущам томатів потрібен кальцій, який покращить ріст рослин. Потрібно лише подрібнити яєчну шкаралупу до порошкоподібного стану та перемішують з ґрунтом навколо помідорів.

Кілька переваг яєчної шкаралупи:

містить значну кількість кальцію;

захищає від гнилі;

покращує струкутуру ґрунту;

знижує кислотність;

захищає від слимаків (якщо розсипати шматочки шкаралупи навколо рослини).

Крім цього, помідори також слід підживлювати комплексними добривами.