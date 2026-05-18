Даже домашняя подкормка может быть довольно эффективной, пишет Interia Zielona. Есть одно удобрение, которое очень хорошо влияет на клубнику.

Какая подкормка нужна клубнике?

Клубнику нужно подкормить еще до того, как она начнет активно цвести и плодоносить. В это время кусты ягод требуют много питательных веществ, которые играют важную роль в размере и вкусе плодов.

Дачники охотно используют домашние средства, поскольку они недорогие, натуральные и достаточно эффективные. Клубника подкормленная удобрениями становится слаще, больше и сочнее.

Для укрепления клубники опытные специалисты используют удобрения на основе дрожжей. По их словам, именно эта подкормка лучше всего влияет на клубнику, потому что после нее кусты быстрее растут и дают намного больше ягод.

Приготовить подкормку достаточно просто. Достаточно растворить 100 граммов свежих дрожжей в 10 литрах теплой воды и оставить смесь на несколько часов. Этот раствор нужно поливать под корни каждые 2 недели.



Как йод помогает защитить клубнику от болезней?

В последнее время популярность набирает использование йода для клубники. Даже незначительное количество этого вещества поддерживает иммунитет растения и минимизирует развитие грибковых заболеваний.

Йод необходим клубнике именно во влажную пору, когда кусты ягод склонны к появлению плесени или гниению плодов. Для приготовления раствора нужно добавить несколько капель йода в воду. Тогда этой смесью поливают клубнику или опрыскивают листья.

Чем полезны навоз и компост?

Натуральные удобрения прекрасно влияют на рост клубники. Особенно эффективным является навоз, поскольку обеспечивает растения азотом, фосфором и калием.

А вот навоз улучшает структуру почвы и увеличивает количество гумуса в почве. Его только разбрасывают вокруг кустов и перемешивают с верхним слоем почвы.

Кроме того, садоводы используют компост и биогумус, которые эффективно улучшают плодородие почвы. Дополнительно стоит защитить почву благодаря мульчировании соломой, чтобы ограничить рост сорняков.

Всем дачникам, которые выращивают клубнику следует помнить, что ягоды любят расти на солнечном участке. Именно в тени клубника вырастает мелкой и кислой. Решающее значение имеет также почва. Она должна быть легкой, богатой гумусом со слабокислым рН.

Какие растения не стоит сажать рядом с клубникой?

Оказывается, что некоторые растения способны плохо повлиять на развитие урожая клубники, пишет The Spruce. Именно поэтому огородникам советуют не сажать рядом с кустами ягод нежелательных компаньонов.

К примеру, помидоры подвержены вертициллезному увяданию – грибка, что быстро распространяется и на клубнику. Баклажаны болеют теми же болезнями, что и клубника, поэтому начнут перекрестно заражаться.

А вот перец плохо растет на участках с клубникой, а крестоцветные овощи (капуста, кале, брюссельская капуста) даже способны задержать рост клубники.

Что еще подкормить на огороде в мае?

В мае кустам томатов нужен кальций, который улучшит рост растений. Нужно лишь измельчить яичную скорлупу до порошкообразного состояния и перемешивают с почвой вокруг помидоров.

Несколько преимуществ яичной скорлупы:

содержит значительное количество кальция;

защищает от гнили;

улучшает структуру почвы;

снижает кислотность;

защищает от слизней (если рассыпать кусочки скорлупы вокруг растения).

Кроме этого, помидоры также следует подкармливать комплексными удобрениями.