Не садіть ці рослини поруч з помідорами: можна втратити влітку урожай

Помідори є часто вирощуваними овочами, тому задля того, щоб отримати хороший урожай, варто уникати посадки певних рослин, які здатні притупити їхній ріст.

Для забезпечення оптимальних умов росту, помідори потребують ретельного планування посадки на грядках, пише Focus Garden.

Певні рослини не можна садити поруч з помідорами, оскільки вони почнуть конкурувати за воду, світло і поживні речовини. Крім того, деякі сусідні посадки виділяють хімічні речовини, які обмежують ріст інших.

Саме тому правильне планування саду дозволить уникнути проблем і сприяти вдалому росту помідорів. Не всі рослини є хорошими для томатів, тому деяких посадок поруч з овочами слід уникати.

Що не можна садити поруч з томатами?

Картоплю

Помідори і картопля належать до однієї рослини пасльонових, а це означає, що вони схильні до однакових хвороб. Вирощування поруч цих овочів може послабити обидві культури.

Та крім того, картопля забирає багато поживних речовин і води, а це погано впливає на урожайність томатів.

Перець і баклажани

Ці рослини теж пасльонові й здатні привабити тих самих шкідників і хвороби. Через це помідори можуть мати борошнисту росу, яка впливає на якість та ріст плодів.



Перець не можна садити поруч з помідорами / Фото Pexels

Кукурудза

Не можна садити поруч з помідорами кукурудзу, оскільки вона виростає високою й може затінити помідори, обмежуючи доступ до світла.

Капуста

Хрестоцвіті овочі (капуста, броколі, цвітна капуста) конкурують за воду й поживні речовини. Крім того, хрестоцвіті приваблюють шкідників, які можуть атакувати помідори.

Горох

Обидва види – горох і помідори – можуть конкурувати за одні й ті ж ґрунтові ресурси, тож це призведе до зниження врожайності. Саме тому варто уникати посадки цих рослин поруч.

Які ж рослини сприяють росту помідорів?

Деякі рослини здатні навіть покращити ріст і смак помідорів. До прикладу, базилік відлякує нематод і комах, часник і цибуля – захищають від попелиці, а петрушка зміцнює стійкість помідорів до хвороб.

Як захистити томати від фітофторозу?

Садівники кажуть, що достатньо лише не допускати застою води навколо рослини, пише Express. Помідори люблять рости на широких відкритих ділянках. Хороша циркуляція повітря допомагає листю швидше висихати після дощу.

А от ті томати, що ростуть у тіні, частіше залишаються вологими, що сприяє розвитку фітофторозу. Поливати томати потрібно ближче до ґрунту, оскільки верхній полив може залишати листя довго вологим, а це призведе до розвитку спор.

Як врятувати витягнуту розсаду помідорів?

Витягнуту розсаду томатів слід висаджувати під кутом 45 градусів, щоб стимулювати утворення додаткового коріння. Для цього потрібно викопати не звичайну глибоку ямку, а похилу лунку, у яку поміститься частина стебла разом зі справжнім листям.

Для покращення росту після висадки рекомендується поливати рослини розчином стимулятора росту, наприклад, корневіном.