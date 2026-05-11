Для обеспечения оптимальных условий роста, помидоры нуждаются в тщательном планировании посадки на грядках, пишет Focus Garden.

Определенные растения нельзя сажать рядом с помидорами, поскольку они начнут конкурировать за воду, свет и питательные вещества. Кроме того, некоторые соседние посадки выделяют химические вещества, которые ограничивают рост других.

Именно поэтому правильное планирование сада позволит избежать проблем и способствовать удачному росту помидоров. Не все растения являются хорошими для томатов, поэтому некоторых посадок рядом с овощами следует избегать.

Что нельзя сажать рядом с томатами?

Картофель

Помидоры и картофель относятся к одному растению пасленовых, а это значит, что они подвержены одинаковым болезням. Выращивание рядом этих овощей может ослабить обе культуры.

И кроме того, картофель забирает много питательных веществ и воды, а это плохо влияет на урожайность томатов.

Перец и баклажаны

Эти растения тоже пасленовые и способны привлечь тех же вредителей и болезни. Из-за этого помидоры могут иметь мучнистую росу, которая влияет на качество и рост плодов.



Перец нельзя сажать рядом с помидорами / Фото Pexels

Кукуруза

Нельзя сажать рядом с помидорами кукурузу, поскольку она вырастает высокой и может затенить помидоры, ограничивая доступ к свету.

Капуста

Крестоцветные овощи (капуста, брокколи, цветная капуста) конкурируют за воду и питательные вещества. Кроме того, крестоцветные привлекают вредителей, которые могут атаковать помидоры.

Горох

Оба вида – горох и помидоры – могут конкурировать за одни и те же почвенные ресурсы, поэтому это приведет к снижению урожайности. Именно поэтому следует избегать посадки этих растений рядом.

Какие же растения способствуют росту помидоров?

Некоторые растения способны даже улучшить рост и вкус помидоров. К примеру, базилик отпугивает нематод и насекомых, чеснок и лук – защищают от тли, а петрушка укрепляет устойчивость помидоров к болезням.

Как защитить томаты от фитофтороза?

Садоводы говорят, что достаточно лишь не допускать застоя воды вокруг растения, пишет Express. Помидоры любят расти на широких открытых участках. Хорошая циркуляция воздуха помогает листьям быстрее высыхать после дождя.

А вот те томаты, что растут в тени, чаще остаются влажными, что способствует развитию фитофтороза. Поливать томаты нужно ближе к почве, поскольку верхний полив может оставлять листья долго влажным, а это приведет к развитию спор.

Как спасти вытянутую рассаду помидоров?

Вытянутую рассаду томатов следует высаживать под углом 45 градусов, чтобы стимулировать образование дополнительных корней. Для этого нужно выкопать не обычную глубокую ямку, а наклонную лунку, в которую поместится часть стебля вместе с настоящими листьями.

Для улучшения роста после высадки рекомендуется поливать растения раствором стимулятора роста, например, корневином.