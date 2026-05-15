Пральна машина припинить трястися: елементарне розв'язання давньої проблеми

Чи часто ваша пральна машина намагається самостійно "вийти" з ванної під час роботи? Іноді прилад може труситися так сильно, що справді зсувається на значну відстань під час циклу прання.

Проблема щодо "танців" пральної машини справді поширена – але далеко не всі знають, що ж її спричиняє, пише Martha Stewart. А розібравшись з причинами, усунути проблему можна дуже швидко.

Чому пральна машина трясеться під час роботи?

Якщо пральна машина трясеться, це зазвичай означає, що вона нестабільно встановлена, або ж якщо є інший злам.

Більшість пральних машин надмірно трясуться, коли їхня система підвіски зношена або зламана,

– пояснює експерт з ремонту техніки Шон Мерфі.

Коли пружини пральної машини не працюють як слід, барабан обертається з місця, і це призводить до стукоту, хитання та низки інших проблем. Втім, далеко не кожна проблема механічна – іноді вся річ у неправильно завантаженій білизні.

Якщо вона збивається в один щільний клубок, це може надмірно навантажити машинку, і вона почне труситися. У такому випадку спробуйте зупинити цикл та перегрупувати одяг у барабані.

Коли тремтіння машинки – це нормально?

Невеликий рух машинки під час прання – це норма, тож перейматися не потрібно. Через свій двигун пралки завжди працюють з невеликою вібрацією, особливо під час циклу прання чи віджиму.

Та якщо прилад починає зміщуватися зі свого місця – ось тоді справді щось не так.



Як зупинити трясіння пральної машини?

У багатьох випадках розв'язання надокучливої проблеми напрочуд просте. Тож ви можете спробувати деякі з цих варіантів.

Перерозподіліть навантаження – особливо якщо перете громіздкі речі, як-от ковдри, верхній одяг чи постільну білизну.

– особливо якщо перете громіздкі речі, як-от ковдри, верхній одяг чи постільну білизну. Підніміть чи опустіть ніжки . З часом вони можуть стертися та стати нерівними.

. З часом вони можуть стертися та стати нерівними. Підкладіть гумові прокладки під ніжки . Якщо підняття ніжок не допомагає, спробуйте підкласти під них гумовий килимок – він допоможе і зупинити рух машинки, і захистить підлогу.

. Якщо підняття ніжок не допомагає, спробуйте підкласти під них гумовий килимок – він допоможе і зупинити рух машинки, і захистить підлогу. Придивіться до зношених деталей. Іноді амортизаторні підвіски, пружини чи демпферні стрижні стають причиною зламу. Але їх можна полагодити чи замінити.

Що робити, якщо трясеться нова машинка?

Якщо ви щойно придбали нову пральну машину, а вона вже працює некоректно та труситься під час прання, обов'язково перевірте, чи ви зняли з неї транспортні болти. Часто саме вони є причиною тремтіння.

3 – 5 болтів розташовані у задній частині більшості нових пралок, пише Good Housekeeping. Вони допомагають утримувати машинку у стабільному положенні під час транспортування, та якщо не видалити їх згодом, ви дуже швидко їх почуєте.

Важливо! Пошкодження машинки, що спричиняють не прибрані транспортні болти, зазвичай не покриваються гарантією. Тож після покупки нового приладу краще звернутися до професійного встановлення.

Що не можна прати у пральній машині?

Звісно, пральна машина вдома – це незамінна техніка, і зараз жодне господарство без неї не обійдеться. Та якщо ви хочете вберегти й прилад, і свій одяг, деякі речі краще в неї не класти. Мовиться зокрема про: