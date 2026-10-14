Щоб пух не збився в грудки: як правильно прати та сушити зимову куртку вдома

Пуховик добре захищає від холоду, але після тривалого носіння потребує очищення. Якщо вам хочеться освіжити куртку перед настанням зимового сезону, рекомендуємо скористатися кількома лайфхаками.

Деякі пуховики доводиться прати частіше, навіть кілька разів за сезон, якщо вони світлі, а неправильний догляд може пошкодити наповнювач чи залишити плями на тканині.

Щоб річ не втратила форму, теплоізоляційні властивості та пухнастість, блогерка Софія Сізова поділилася в інстаграмі власними рекомендаціями щодо прання.

Як правильно прати пуховик?

Перед завантаженням у пральну машину потрібно застебнути усі блискавки та кнопки. Для очищення краще використовувати рідкий гель, відмовившись від порошку та кондиціонера. Засіб можна нанести безпосередньо на плями, якщо вони є.

Класти разом з пуховиком інші речі для прання у барабан небажано. Краще, щоб куртка пралась без додаткового одягу. Щоб запобігти збиванню пуху в грудки, варто використовувати спеціальні тенісні м’ячики або м'ячики з шипами.

Для прання варто обирати режим "Верхній одяг" чи "Куртки", якщо він є у пральній машині. Якщо таких програм немає, підійде делікатний режим за температури 30 – 40 градусів із віджиманням на 800 обертів.

Після прання куртку потрібно залишити на сушарці до повного висихання. Потім можна скористатися феном із теплим повітрям і вішаком для одягу, яким обережно збивають наповнювач. Завдяки такому лайфхаку пух розподілиться рівномірніше.

Прання і сушіння пуховика: дивіться відео

Чому одяг після прання може неприємно пахнути?

Неприємний запах одягу після прання може виникати через недостатнє сушіння, вологу в пральній машині та накопичення бруду у барабані. Для усунення запаху рекомендується повторне прання з додаванням оцту чи соди, а також регулярне очищення пральної машини.