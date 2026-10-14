Некоторые пуховики приходится стирать чаще, даже несколько раз за сезон, если они светлые, а неправильный уход может повредить наполнитель или оставить разводы на ткани.

Чтобы вещь не потеряла форму, теплоизоляционные свойства и пушистость, блогерша София Сизова поделилась в инстаграме собственными рекомендациями по стирке.

Как правильно стирать пуховик?

Перед загрузкой в стиральную машину нужно застегнуть все молнии и кнопки. Для стирки лучше использовать жидкий гель, отказавшись от порошка и кондиционера. Средство можно нанести непосредственно на пятна, если они есть.

Нежелательно класть в барабан вместе с пуховиком другие вещи для стирки. Лучше, чтобы куртка стиралась без дополнительной одежды. Чтобы предотвратить сбивание пуха в комки, стоит использовать специальные теннисные мячики или мячики с шипами.

Для стирки следует выбирать режим "Верхняя одежда" или "Куртки", если он есть в стиральной машине. Если таких программ нет, подойдет деликатный режим при температуре 30–40 градусов с отжимом на 800 оборотов.

После стирки куртку нужно оставить на сушилке до полного высыхания. Затем можно воспользоваться феном с теплым воздухом и вешалкой для одежды, с помощью которой аккуратно взбивают наполнитель. Благодаря такому лайфхаку пух распределится более равномерно.

Стирка и сушка пуховика: смотрите видео

Почему одежда после стирки может неприятно пахнуть?

Неприятный запах одежды после стирки может возникать из-за недостаточной сушки, влаги в стиральной машине и скопления грязи в барабане. Для устранения запаха рекомендуется повторная стирка с добавлением уксуса или соды, а также регулярная чистка стиральной машины.