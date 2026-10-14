Деякі пуховики доводиться прати частіше, навіть кілька разів за сезон, якщо вони світлі, а неправильний догляд може пошкодити наповнювач чи залишити плями на тканині.

Щоб річ не втратила форму, теплоізоляційні властивості та пухнастість, блогерка Софія Сізова поділилася в інстаграмі власними рекомендаціями щодо прання.

Як правильно прати пуховик?

Перед завантаженням у пральну машину потрібно застебнути усі блискавки та кнопки. Для очищення краще використовувати рідкий гель, відмовившись від порошку та кондиціонера. Засіб можна нанести безпосередньо на плями, якщо вони є.

Класти разом з пуховиком інші речі для прання у барабан небажано. Краще, щоб куртка пралась без додаткового одягу. Щоб запобігти збиванню пуху в грудки, варто використовувати спеціальні тенісні м’ячики або м'ячики з шипами.

Для прання варто обирати режим "Верхній одяг" чи "Куртки", якщо він є у пральній машині. Якщо таких програм немає, підійде делікатний режим за температури 30 – 40 градусів із віджиманням на 800 обертів.

Після прання куртку потрібно залишити на сушарці до повного висихання. Потім можна скористатися феном із теплим повітрям і вішаком для одягу, яким обережно збивають наповнювач. Завдяки такому лайфхаку пух розподілиться рівномірніше.

Прання і сушіння пуховика: дивіться відео

Чому одяг після прання може неприємно пахнути?

Неприємний запах одягу після прання може виникати через недостатнє сушіння, вологу в пральній машині та накопичення бруду у барабані. Для усунення запаху рекомендується повторне прання з додаванням оцту чи соди, а також регулярне очищення пральної машини.