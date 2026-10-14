Втім причина може бути не лише в неякісному сушінні, пише Interia Kobieta. Часом запах поширюється через вологу й бруд у пральній машинці, тож тканина може смердіти одразу після того, як ви витягнете її з барабана.

Як вивести неприємний запах з речей?

Фахівці радять простий спосіб, який допоможе вивести запах з тканини. Потрібно лише ще раз кинути речі в прання й додати склянку оцту чи харчової соди, які нейтралізують запахи та мають бактерицидний ефект.

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Після прання одяг потрібно одразу вивісити на свіжому повітрі, не залишаючи тривалий час у барабані.

Нерідко причиною затхлого запаху є брудний барабан чи ущільнювач, у якому забилося багато дрібного сміття. Щоб уникнути цього, потрібно почистити всі компоненти пральної машини: відсік для мийного засобу, гумовий ущільнювач та фільтр.

У магазинах навіть можна придбати готові таблетки для очищення пральних машин, які теж здатні усунути неприємні запахи.



Одяг після прання потрібно одразу розвішувати / Фото Pexels

Як позбутися неприємного запаху у квартирі?

Часом затхлий запах після сушіння білизни на сушарці може закріпитися у квартирі. У такому випадку потрібно 2 – 3 рази на день провітрювати кімнату по кілька хвилин.

Додатково можна поставити миски з харчовою содою, кавовою гущею чи сіллю в шафах. Їхня перевага в тому, що вони природним чином поглинають вологу та затхлі запахи.

Наступним кроком рекомендовано протерти полиці шаф розчином води й оцту в однаковому співвідношенні. Цей розчин допоможе знищити бактерії та спори цвілі.

Запобігти в майбутньому появі неприємних запахів можна завдяки простим крокам. Один з них – вчасно розвішувати білизну одразу після завершення циклу прання, не залишаючи її тривалий час у закритому барабані.

Також варто після прання дверцята пральної машини залишати прочиненими, а відсік для мийного засобу – висунутим. Це робиться для того, щоб внутрішня частина добре висохнула.

До того ж слід час від часу очищувати ущільнювач та фільтр пральної машини, а також запускати профілактичне прання з використанням оцту.