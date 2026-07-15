Яркие моменты вместе: какие аксессуары для домашних питомцев стоит приобрести
Домашние питомцы нуждаются не только в заботе и любви, но и в вещах, которые помогут сделать их жизнь более комфортной. Поэтому правильно подобранные аксессуары облегчат ежедневный уход за питомцами.
Некоторые вещи действительно являются базовыми и должны быть у каждого владельца собаки или кошки, пишет Supertails. Они помогут заботиться о животном дома или во время отдыха.
Какие аксессуары нужны животным для комфорта?
- Удобная лежанка
Собственное место для отдыха необходимо собакам и кошкам. Качественная лежанка обеспечивает комфортный сон и создает у животных ощущение уюта.
Кроме того, правильно подобранная лежанка поддерживает тело животного, что особенно важно для пожилых собак, у которых могут быть проблемы с суставами. Лежанка должна соответствовать потребностям животного и его размеру.
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- Ошейник и поводок
Кошкам не обязательно гулять, но если питомцы уже привыкли к прогулкам, тогда нужно приобрести шлейку и поводок длиной до 2–3 метров.
Собаки без ошейника не обойдутся. Если они потеряются, по ошейнику можно идентифицировать животное, а модель со светоотражающими элементами удобна для вечерних прогулок. Также нужен прочный поводок, который позволяет контролировать собаку, если она имеет привычку тянуть вперед.
Для животных существует множество различных аксессуаров / Фото Pexels
- Шлейка
Ошейник остается необходимостью, но для прогулок многим собакам подходит именно шлейка. Она более равномерно распределяет нагрузку по груди, не создавая лишнего давления на шею.
- Набор для груминга
Регулярный уход за шерстью и когтями помогает поддерживать здоровый вид животных. Понадобится специальная щетка для расчесывания и когтерез. Щетка помогает предотвратить спутывание шерсти, а обрезка защищает животных от боли и травм.
- Интерактивные игрушки
Животным также нужна умственная активность, поэтому игрушки помогают им разнообразить досуг и поддерживать интерес животного.