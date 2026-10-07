Рождественский кактус сразу зацветет после этого трюка: сделайте одну вещь в октябре

Традиционно рождественский кактус зацветает накануне Рождества. Именно поэтому растению следует уделить внимание в октябре, поскольку этот месяц имеет решающее значение. Если все сделать правильно, удастся увеличить шансы на зимнее цветение.

Рождественский кактус имеет еще одно название – шлюмбергера, пишет Wprost Dom. Растение родом из тропических лесов Бразилии и растет чаще всего осенью или зимой. Самый популярный цвет – красный, однако цветки могут быть также розовыми, белыми и фиолетовыми.

Как ухаживать за рождественским кактусом?

На самом деле растение легко выращивать, но иногда оно может не пускать зеленые побеги, на которых завязываются бутоны. Причиной этому является неподходящая температура или недостаточный полив.

Придбати рослини для дому можна на Prom. Перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців та оцінити якість рослини за фото.

С сентября по декабрь растению требуется 12 часов темноты ночью и температура 21 °C днем. Специалисты не рекомендуют постоянно перемещать горшок в разные места, так как именно стабильные условия способствуют образованию бутонов.

Для подкормки растения понадобится таблетка активированного угля. Его часто рекомендуют использовать в домашних средствах для усвоения питательных веществ и поддержания корней. Достаточно добавить таблетку в 0,5 литра теплой воды и полить вазон. Использовать всю воду не стоит, чтобы почва не стала слишком влажной.



Простой уход за рождественским кактусом / Фото Reddit

После полива рекомендуется удалять воду, скопившуюся в поддоне или горшке. Если же воду оставить, это может привести к ослаблению растения и гниению корней. Из-за этого рождественский кактус не сможет нормально зацвести.

Кроме того, растение следует разместить в подходящем месте. Оно любит светлые места с рассеянным светом. Резкие солнечные лучи могут привести к повреждению ветвей.

Также осенью, с началом включения радиаторов, следует следить за тем, чтобы растение не стояло слишком близко к источникам тепла, поскольку теплый и сухой воздух только помешает полноценному росту. Если соблюдать простые правила, рождественский кактус порадует цветением уже в начале декабря.