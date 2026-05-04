Не выбрасывайте апельсиновые корки: они помогут избавиться от вредителей на огороде

Мы привыкли покупать апельсины для потребления, однако их польза гораздо больше. Оказывается, что апельсиновая кожура может стать полезным элементом в садоводстве, и не только улучшить почву, но и защитить растения от вредителей.

Вместо того, чтобы выбрасывать кожуру, их можно использовать с пользой несколькими способами, пишет Martha Stewart.

Как использовать апельсиновые кожуры в саду?

Использование в качестве компоста

Кожура от апельсина может стать частью компоста, который обогащает почву питательными веществами. В ней содержится азот, фосфор и калий, которые хорошо поддерживают развитие корневой системы.

Перед тем, как добавить ее в почву, кожуры нужно высушить и измельчить на кусочки. Это ускорит процесс разложения. Полученные кожуры можно добавить в компостную яму или посыпать вокруг растений перед поливом.

Средство против муравьев

Апельсиновые корки помогают в борьбе с муравьями. Это связано с природным веществом, содержащимся в цитрусовых и имеющим отпугивающие свойства для насекомых.

Кожуры сначала высушивают, а тогда измельчают до состояния порошка. Рассыпать его нужно в тех местах, где появляются муравьи.



Апельсиновая кожура способна отпугнуть муравьев / Фото Pexels

Средство против тли

Кожуру от апельсина также используют для приготовления натурального раствора против тли. Для этого ее надо смешать с горячей водой и небольшим количеством моющего средства.

Полученной смесью следует опрыскать нижнюю часть листьев и стебли растений. Моющее средство помогает раствору лучше держаться на поверхности, а запах цитрусовых отпугнет вредителей. После дождя обработку нужно повторить.

Также на грядках можно посыпать молотую корицу, пишет Gardening Know How. Натуральный аромат корицы помогает бороться с садовыми вредителями: грибковыми мошками, плодовыми мушками, клещами, осами и муравьями.

Достаточно лишь посыпать корицу вокруг растений, чтобы создать барьерную линию. Она нарушает нервную систему насекомых, затрудняя им передвижение и поиск пищи.

Какие еще есть советы для дачников?

Садоводы рассказали о нескольких деревьях, которые можно вырастить на участке из косточки:

вишню

яблоко

персик

гранат

лимон

Их нужно держать в специальном холодном месте несколько недель, без замачивания. Пересадку следует осуществить тогда, когда растения пустят корешки.