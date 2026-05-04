Не выбрасывайте апельсиновые корки: они помогут избавиться от вредителей на огороде
- Апельсиновые корки можно использовать как компост для обогащения почвы питательными веществами, такими как азот, фосфор и калий.
- Высушенные и измельченные апельсиновые корки эффективны как средство против муравьев и тли благодаря естественным отпугивающим свойствам.
Мы привыкли покупать апельсины для потребления, однако их польза гораздо больше. Оказывается, что апельсиновая кожура может стать полезным элементом в садоводстве, и не только улучшить почву, но и защитить растения от вредителей.
Вместо того, чтобы выбрасывать кожуру, их можно использовать с пользой несколькими способами, пишет Martha Stewart.
Читайте также Всегда будет свежий: вот как быстро вырастить дома шпинат
Как использовать апельсиновые кожуры в саду?
Использование в качестве компоста
Кожура от апельсина может стать частью компоста, который обогащает почву питательными веществами. В ней содержится азот, фосфор и калий, которые хорошо поддерживают развитие корневой системы.
Перед тем, как добавить ее в почву, кожуры нужно высушить и измельчить на кусочки. Это ускорит процесс разложения. Полученные кожуры можно добавить в компостную яму или посыпать вокруг растений перед поливом.
Средство против муравьев
Апельсиновые корки помогают в борьбе с муравьями. Это связано с природным веществом, содержащимся в цитрусовых и имеющим отпугивающие свойства для насекомых.
Кожуры сначала высушивают, а тогда измельчают до состояния порошка. Рассыпать его нужно в тех местах, где появляются муравьи.
Апельсиновая кожура способна отпугнуть муравьев / Фото Pexels
Средство против тли
Кожуру от апельсина также используют для приготовления натурального раствора против тли. Для этого ее надо смешать с горячей водой и небольшим количеством моющего средства.
Полученной смесью следует опрыскать нижнюю часть листьев и стебли растений. Моющее средство помогает раствору лучше держаться на поверхности, а запах цитрусовых отпугнет вредителей. После дождя обработку нужно повторить.
Также на грядках можно посыпать молотую корицу, пишет Gardening Know How. Натуральный аромат корицы помогает бороться с садовыми вредителями: грибковыми мошками, плодовыми мушками, клещами, осами и муравьями.
Достаточно лишь посыпать корицу вокруг растений, чтобы создать барьерную линию. Она нарушает нервную систему насекомых, затрудняя им передвижение и поиск пищи.
Какие еще есть советы для дачников?
Садоводы рассказали о нескольких деревьях, которые можно вырастить на участке из косточки:
- вишню
- яблоко
- персик
- гранат
- лимон
Их нужно держать в специальном холодном месте несколько недель, без замачивания. Пересадку следует осуществить тогда, когда растения пустят корешки.
Часті питання
Как можно использовать апельсиновые корки в саду?
Апельсиновые кожуры можно использовать в саду как компост, средство против муравьев и средство против тли. Для компоста кожуру высушивают и измельчают, для борьбы с муравьями ее превращают в порошок, а для раствора против тли ее смешивают с горячей водой и моющим средством.
Чем апельсиновые корки эффективны против муравьев?
Апельсиновые кожуры эффективны против муравьев благодаря природному веществу, содержащемуся в цитрусовых - оно обладает отпугивающими свойствами для насекомых. После высушивания и измельчения в порошок, кожуру рассыпают в местах появления муравьев.
Какие советы для дачников упоминаются в статье?
В статье упоминается, что садоводы советуют выращивать фруктовые деревья из косточек, такие как вишня, яблоко, персик, гранат и лимон. Косточки нужно держать в специальном холодном месте несколько недель, а пересадку осуществлять после появления корешков.