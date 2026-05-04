Процесс от проращивания до первых листочков на дереве – довольно впечатляющий, говорится на сайте Martha Stewart. Специалисты рассказали о нескольких фруктовых деревьев, которые относительно просто можно вырастить из семян даже новичкам.

Читайте также Посадите эти 3 цветка в мае: они будут украшать ваш сад все лето

Какие фруктовые деревья можно вырастить из косточек?

Вишня

Вишневые деревья хорошо выращиваются из косточки. Достаточно взять косточку из спелого плода и хранить во влажной среде (к примеру, в песке). Для того, чтобы вишня пустила белые корешки придется подождать примерно 3 месяца, и тогда растение будет готово к посадке.

Уход за вишней: солнечный участок, хорошо дренированный суглинок, тепло, регулярный полив, обрезка в конце лета.

Яблоко

Яблоневые косточки – классика для многих дачников. Их тоже держат во влажной среде в холодильнике примерно 6 – 8 недель.

Уход за яблоком: солнечное место, тепло, регулярный полив, дренированная почва, подкормка весной, обрезка зимой.

Втім, для посадки можна придбати вже готові саджанці. Якщо важливо перевірити рослини перед оплатою, на Prom можна скористатися Пром-оплатою – кошти перераховуються продавцю лише після того, як покупець огляне та забере посилку.

Персик

Дерево растет достаточно активно, хорошо адаптируется и со временем дает щедрый урожай. Чтобы ускорить прорастание, косточку раскалывают и достают семена, которые затем выдерживают в холоде во влажной среде примерно 8 – 12 недель.

Уход за персиком: много света, регулярный полив, легкая почва, азотные удобрения весной, обрезка.

Как пишет "Посадка", среди проверенных вариантов стоит обратить внимание на "Флеминг Фьюри". Это популярный сорт с крупными желтыми плодами, которые имеют насыщенный сладкий вкус. Он хорошо плодоносит и достаточно устойчив к болезням, а также нормально переносит зиму.



На участке может вырасти из косточки даже персик / Фото Pexels

Гранат

Дерево граната хорошо переносит сложные условия, и даже засуху. Семена прорастают в тепле уже через 3 недели, если их предварительно замочить. Главным условием является хороший дренаж почвы.

Уход за гранатом: солнце, тепло, глубокий полив, легкая подкормка, ежегодная обрезка.

Лимон

Цитрусовое дерево хорошо подходит для выращивания из косточки. Для проращивания даже не нужна холодная оброботка. Достаточно посадить свежие семена во влажную почву.

Уход за лимоном: яркий свет, тепло, регулярный полив, дренированная почва, подкормка весной и осенью, обрезка.

Какие растения лучше не сажать на участке?

Некоторые растения приносят больше вреда, чем пользы, поскольку быстро разрастаются, вредят природе или требуют много внимания.

К этим растениям входит:

Тропический молочай;

Василек;

Бальзамин;

Клеома;

Лантана.

Большинство этих цветов вытесняют местные растения, активно самосеются и могут появляться на участке из года в год. Кроме того, они способны привлекать вредителей.