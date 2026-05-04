Процес від пророщування до перших листочків на дереві – досить вражаючий, йдеться на сайті Martha Stewart. Фахівці розповіли про кілька фруктових дерев, які відносно просто можна виростити з насіння навіть новачкам.

Які фруктові дерева можна виростити з кісточок?

Вишня

Вишневі дерева добре вирощуються з кісточки. Достатньо взяти кісточку зі стиглого плоду та зберігати у вологому середовищі (до прикладу, у піску). Для того, щоб вишня пустила білі корінці доведеться зачекати приблизно 3 місяці, і тоді рослина буде готова до посадки.

Догляд за вишнею: сонячна ділянка, добре дренований суглинок, тепло, регулярний полив, обрізка наприкінці літа.

Яблуко

Яблуневі кісточки – класика для багатьох дачників. Їх теж тримають у вологому середовищі у холодильнику приблизно 6 – 8 тижнів.

Догляд за яблуком: сонячне місце, тепло, регулярний полив, дренований ґрунт, підживлення навесні, обрізка взимку.

Персик

Дерево росте досить активно, добре адаптується і з часом дає щедрий урожай. Щоб пришвидшити проростання, кісточку розколюють і дістають насіння, яке потім витримують у холоді у вологому середовищі приблизно 8 – 12 тижнів.

Догляд за персиком: багато світла, регулярний полив, легкий ґрунт, азотні добрива навесні, обрізка.

Як пише "Посадка", серед перевірених варіантів варто звернути увагу на "Флемінг Ф'юрі". Це популярний сорт із великими жовтими плодами, які мають насичений солодкий смак. Він добре плодоносить і досить стійкий до хвороб, а також нормально переносить зиму.



На ділянці може вирости з кісточки навіть персик / Фото Pexels

Гранат

Дерево гранату добре переносить складні умови, і навіть посуху. Насіння проростає у теплі вже за 3 тижні, якщо його попередньо замочити. Головною умовою є хороший дренаж ґрунту.

Догляд за гранатом: сонце, тепло, глибокий полив, легке підживлення, щорічна обрізка.

Лимон

Цитрусове дерево добре підходить для вирощування з кісточки. Для пророщування навіть не потрібна холодна обрабка. Достатньо посадити свіже насіння у вологий ґрунт.

Догляд за лимоном: яскраве світло, тепло, регулярний полив, дренований ґрунт, підживлення навесні та восени, обрізка.

Які рослини краще не садити на ділянці?

Деякі рослини приносять більше шкоди, ніж користі, оскільки швидко розростаються, шкодять природі або потребують багато уваги.

До цих рослин входить:

Тропічний молочай;

Волошка;

Бальзамін;

Клеома;

Лантана.

Більшість цих квітів витісняють місцеві рослини, активно самосіються і можуть з'являтися на ділянці з року в рік. Крім того, вони здатні приваблювати шкідників.