Как сохранить бананы свежими гораздо дольше: есть один простой способ

Бананы созревают довольно быстро, поэтому процесс изменения цвета кожуры с зеленого на желтый, а затем на коричневый, проходит практически незаметно. И хотя перезрелые бананы все равно съедобны и подходят для выпечки, большинство из нас все же предпочитает твердые плоды.

Продлить срок хранения бананов и замедлить процесс созревания можно довольно просто, пишет Марта Стюарт.

Почему бананы так быстро созревают?

Банан вырабатывает природный газ этилен, который влияет на созревание плода. Зеленый или желтый банан выделяет этилен по мере созревания, а вот бананы насыщенного желтого цвета начнут созревать еще быстрее, поэтому у них есть все шансы быстро покрыться коричневыми пятнами.

Кроме того, если бананы хранятся в тепле, это ускорит их созревание. Хранить их на кухне стоит в том случае, если они еще зеленые и им нужно еще 1–2 дня для полноценного созревания.

А чтобы замедлить этот процесс, бананы лучше переставить в холодильник. Из-за холода кожура может стать коричневой, но это не значит, что банан испортился. Внутри плод останется таким же вкусным.



Бананы не стоит хранить рядом с другими фруктами / Фото Pexels

Как дольше сохранить свежесть бананов?

Многие фрукты и овощи во время созревания выделяют этилен, в частности яблоки, помидоры или авокадо. Если рядом с ними хранить бананы, их срок годности значительно сократится.

Фрукты и овощи следует всегда хранить отдельно в разных мисках и на противоположных сторонах столешницы. Кроме того, есть несколько способов замедлить созревание бананов и продлить их свежесть.

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Разделите бананы. Чтобы уменьшить накопление этилена и способствовать более равномерному созреванию, бананы лучше разделить из связки. Так замедлится процесс порчи.

Заверните стебли. После разделения каждый стебель следует завернуть в пищевую пленку или фольгу. Таким образом удастся замедлить выделение этилена и задержать процесс созревания, продлив срок годности на несколько дней.

Кроме того, рекомендуется избегать хранения спелых и недозрелых бананов рядом. Спелые бананы выделяют больше этилена, поэтому это может ускорить созревание зеленых плодов, которые, вероятно, были куплены для более медленного созревания.