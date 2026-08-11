Продовжити термін зберігання бананів та уповільнити процес дозрівання можна доволі просто, пише Martha Stewart.

Чому банани так швидко дозрівають?

Банан виробляє природний газ етилен, який впливає на достигання плода. Зелений чи жовтий банан виділяє етилен у міру дозрівання, а от банани з насиченим жовтим кольором почнуть достигати ще швидше, тому мають всі шанси швидко вкритися коричневими плямами.

Крім того, якщо банани стоять у теплі, це призведе до швидшого їх дозрівання. Тримати їх на кухні варто у випадку, якщо вони ще зелені і їм потрібно ще 1 – 2 дні для повноцінного дозрівання.

Та для уповільнення цього процесу, банани краще переставити у холодильник. Через холод шкірка може стати коричневою, але це не означає, що він зіпсувався. Всередині плід залишатиметься таким же смачним.



Банани не варто тримати поруч з іншими фруктами / Фото Pexels

Як довше зберегти свіжість бананів?

Чимало фруктів та овочів під час дозрівання виділяють етилен, зокрема яблука, помідори чи авокадо. Якщо поруч з ними зберігати банани, їхній термін придатності значно скоротиться.

Фрукти та овочі слід завжди тримати окремо у різних мисках та протилежних сторонах стільниці. Крім того, є кілька варіантів уповільнення дозрівання бананів та продовження їхньої свіжості.

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Розділіть банани. Щоб зменшити накопичення етилену й сприяти рівномірнішому дозріванню, банани краще розділити від в’язки. Така дія уповільнить процес псування.

Загорніть стебла. Після розділення кожне стебло варто загорнути у харчову плівку чи фольгу. Таким чином вдасться уповільнити виділення етилену й затримати процес дозрівання, продовжуючи термін придатності на кілька днів.

Окрім того, рекомендовано уникати зберігання поруч стиглих і недозрілих бананів. Стиглі банани виділяють більше етилену, тож це може пришвидшити дозрівання зелених плодів, які, ймовірно, були куплені для повільнішого дозрівання.